Metoda „inelul” a ajuns în vestul țării! Țeapa cu bani pentru 50 de litri de benzină

Metoda „inelul” se practică de câțiva ani prin mai toate județele României, mai ales pe drumurile europene, iar autoritățile nu au găsit nici un antidot împotriva acestei metode de înșelăciune. De obicei erau cetățeni tuciurii cu mașini negre, cel mai des cu Mercedes, dar scenariul s-a schimbat și a apărut un BMW de culoare gri.

Raul, un arădean, a postat pe grupul de Facebook Radar Arad – Oficial textul pe care îl puteți citi integral mai jos:

„Atenție!!!!

Între Sânleani și drumul de Horia stă un bărbat îmbrăcat frumos și va face semn să opriți. Nu știe românește, vorbește în engleză.

M-a întrebat prima data la câți km este o stație PECO… L-am întrebat dacă are gps, a zis că da și i-am zis că o să-i pun eu adresa sa meargă la PECO și nu a vrut😅(a zis că e ok, se întoarce și merge). După ce am intrat în mașină a venit din nou la mine și mi-a zis că în România nu ii schimba lira turcească și să-i dau eu bani românești pentru 50 de litri de benzina, că îmi dă inelul de pe deget. I-am zis că nu vreau și nu am atâția bani, după care el m-a întrebat:” dar câți ai”?😅😅 Să-i dau câți am.

Nu vă opriți!!!! În mașină mai erau două matahale de oameni!!!

PS: M-am întors din drum pentru că am uitat să-i fac poza prima data”

Comentarii

comentarii