Mirela Toc: ”Dominic S. Fritz continuă cu un interes deosebit de suspect jafurile din fosta administrație, pe care le-a denunțat chiar el în campania electorală”

De 16 ani și-a dedicat viața luptei împotriva abuzurilor și ilegalităților din Primăria Timișoara. În tot acest timp s-au schimbat doi primari, dar problemele au rămas aceleași. Fostul primar Robu a târât-o prin fața comisiilor de disciplină și a surghiunit-o într-un birou insalubru și fără acces la internet. Actualul primar Fritz a „detașat-o mascat”, la Poliția Locală și a continuă să o trimită la judecată în fața unei așa zise comisii de disciplină. Mirela Toc, supranumită „cel mai incomod funcționar public din Primăria Timișoara”, continuă însă să lupte. A câștigat procesele cu fosta administrație și continuă să-și ceară dreptatea în fața actualei conduceri a primăriei. Pentru că nu este un funcționar incomod, ci este chiar definiția unui avertizor de integritate. Avertizor a cărui activitate va fi protejată prin lege de abuzurile șefilor. Legea avertizorului de integritate, jalon de care depind banii din PNRR, a fost adoptată chiar acum o zi de Parlament și merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Până atunci însă, Mirela Toc va fi prezentă, pe 27 martie, în fața unei noi comisii de disciplină, prin care Dominic Fritz încearcă să-i închidă gura.

”Se împlinesc 16 ani de când lucrez în administrația locala și în toți atâția ani am luptat pentru ca legalitatea să primeze în Primăria Timișoara. Fraude au fost dintotdeauna, Curtea de Conturi le-a constat în urma controalelor efectuate în Primăria Timișoara iar presa le-a prezentat publicului. Astfel, an după an, primăria a devenit campion național la fraudarea banilor publici.

Mi-am dedicat întreaga activitate și o mare parte din existența mea sperând ca fraudele, minciuna să fie înlăturate din activitatea publică iar cinstea, profesionalismul, meritocrația să fie o carte onesta de vizită a activității funcționarilor din Primăria Timișoara.

Azi, când fac acest bilanț, vă mărturisesc public că sunt dezamăgită și mai mult, sunt scârbită de specimenele umane adunate în Primăria Timișoara și care au călcat efectiv în picioare și ultima persoana cu coloană vertebrală ce a mai rezistat în instituție.

Se zice că cea mai mare dezamăgire este ultima, pentru că timpul trece peste noi și ne determină să supraviețuim ororilor uitând. Doar că eu nu uit și am memoria proaspătă ca în prima zi când primarul Robu Nicolae a început urgia împotriva mea deoarece nu am acceptat fraudele pe care le dirija de prea mult timp. De ce spun că le dirija, pentru că îl înștiințam de existența lor și el nu lua nicio măsură împotriva făptuitorilor, în schimb eu eram cea către era umilită, discriminata, insultată și arătată cu degetul de către șefii direcți și mulți dintre colegi și tratată ca o criminală și toate acestea pentru că în final, fraudele puse la cale de administrația locală ajungeau pe mesele procurorilor.

Șefii din primărie au crezut că dacă mă reclamă pentru tot felul de motive aiurite și sunt chemată în fața comisiei de disciplină eu voi ceda și voi părăsiți administrația. S-au înșelat și am reușit să-i înving în justiție pentru orice acuzație îndreptată către mine și asta datorită faptului că nu au fost decât o armată de incompetenți care nu cunoșteau legislația”, spune Mirela Toc.

După alegerile din 2020, Mirela spune că și-a pus mari speranțe în noul primar, neamțul Dominic Fritz, care ne-a vrăjit pe toți cu promisiunile lui din campania electorală.

”Ultima și cea mai mare dezamăgire a mea ca funcționar public este actualul primar, Dominic Fritz, pentru că am sperat că în sfârșit, după 16 ani de lupte împotriva corupției, va veni în primărie un om cinstit dispus să reformeze administrația iar codul administrativ să devină biblia administrației locale.

Deși din prima zi de mandat i-am prezentat un raport detaliat cu toate neregulile din primărie, primarul neamț a refuzat să discutam și atunci am înțeles ca nu are de gând să schimbe nimic, și astăzi, dezamăgirea nu este doar a mea, pentru că toți timișorenii înțeleg marea minciună la care au luat parte.

Dominic S. Fritz ne-a mințit în cele mai mici detalii. Iar jafurile din fosta administrație pe care le-a denunțat chiar el în campania electorală, le continuă cu un interes deosebit de suspect.

Nu mi-a rămas decât sa denunț procuraturii o mică parte dintre aceste fraude în încercarea de a stopa anumite încălcări ale legii și de a stopa fraudele aferente”, continuă Toc.

Pilonii corupției din Primăria Timișoara s-au păstrat de la o administrație la alta. Oamenii noi, aduși de administrația USR s-au dovedit chiar mai incompetenți decât cei pe care îi criticau în campania electorală.

”Într-o bună tradiție locală, asemeni fostului primar, actualul primar împreună cu șleahta de parveniți și incompetenți ce-l înconjoară și ii dau sfaturi prețioase, au decis să mă cheme în fața comisiei de disciplină, ce are în componență, culmea, piloni ai coruptei moștenite de la fostul primar.

Motivele pentru care am fost chemată în fața comisiei de disciplină sunt conținute de 2 sesizări. Una făcută de polițistul local, cel ce și-a maltratat public soția și care reclamă faptul că am purtat un tricou inscripționat cu următorul mesaj: STOP ABUZURILOR DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ TIMIȘOARA!

Cea de-a doua sesizare a fost făcută de noua șefă a serviciului de mediu din primărie pe motiv că am solicitat o informație de interes public de la Retim cu privire la data când vor fi securizate recipientele de colectare a deșeurilor de pe domeniul public similare celor de la Piețe SA, informații la care nu aveam acces cum de altfel nu mai am acces la sistemul informatic al primăriei de peste 5 ani de zile.

Cele doua personaje fac subiectul unei plângeri penale în urma faptului că au constituit un grup infracțional organizat, la comanda conducerii primăriei, ce au dus la prejudicierea bugetului local la nivel de salubrizare în ultimii 2 ani de peste 60 de milioane de lei, bani plătiți către firma de salubrizare stradală fără ca activitățile prevăzute în contractul cadru să fie respectate, faptei girate de toate persoanele obligate să verifice zilnic activitate firmei de salubrizare.

În data de 27 martie, la ora 13.00, sunt convocată în fața comisiei de disciplină și am cerut ca ședința să fie publică. Următoarea rundă este în data de 03.04.2023, tot la ora 13.00, și tot în sala de ședințe de la parterul primăriei Timișoara.

Am să vă țin la curent cu evoluția acestui eveniment unic în România.

GO Donimik!”, spune Mirela Toc.

Comentarii

comentarii