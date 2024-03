My Bike RO Bike: donează o bicicletă pentru a face un copil fericit

My Bike RO Bike: donează o bicicletă pentru a face un copil...

Donează-ți bicicleta unui copil cu cerințe educaționale speciale din orașul Recaș, să poată învăța să meargă pe bicicletă, să o întrețină, să simtă bucuria de a pedala.

My Bike RO Bike este o campanie de donare de biciclete organizată de Fundația Comunitară Timișoara, cu sprijinul Decathlon România. Campania va avea loc în perioada 15 martie – 5 mai 2024 și se vor colecta biciclete funcționale de diferite mărimi, în special cu roți de 26 și 28 inch.

„My Bike RO Bike e o campanie prin care vrem să încurajăm oamenii să doneze bicicletele vechi, dar funcționale, către o comunitate care are nevoie de ea. Profesorii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” din Recaș organizează activități cu copiii, îi învață să meargă pe biciclete, organizează activități săptămânale cu copiii pentru a învăța și regulile de circulație, dar le arată și cum să își întrețină bicicletele. Cea mai mare problemă este faptul că le lipsesc chiar bicicletele, iar noi am decis să le dăm o mână de ajutor printr-o campanie de donație. Ne dorim ca împreună să îi ajutăm pe acești copii să devină mai încrezători, mai independenți, să se integreze mai bine în comunitate.”, a spus Daniela Chesaru, directorul Fundației Comunitare Timișoara.

Bicicletele vechi, dar funcționale, colectate prin programul My Bike Ro Bike pot fi aduse la magazinul Decathlon din Timișoara (str. Ștefan Procopiu nr. 1) în perioada 15 martie – 5 mai 2024.

Oricine dorește să își doneze bicicleta unui copil, trebuie întâi să o verifice pentru a fi funcțională, să se înscrie în acest FORMULAR prin care să anunțe ziua în care va aduce bicicleta, și să lase și un mesaj viitorilor beneficiari.

Bicicletele colectate vor fi apoi transportate la Recaș și donate Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu.

„Elevii noștri sunt copii cu cerințe educaţionale speciale care provin din medii sociale şi economice dezavantajate. Preocuparea familiilor asupra greutăţilor zilnice, face ca foarte puţini copii să aibă acces la resurse necesare achiziţionării unei biciclete sau a unor componente necesare reparării în regim propriu a celor existente. Ne dorim să desfășurăm activități atractive care să contribuie la creşterea prezenţei la şcoală a unui număr cât mai mare de copii; încurajarea utilizării bicicletei ca şi mijloc de transport sustenabil, dezvoltarea încrederii şi capacităților necesare pentru a circula în siguranţă.”, a spus Lavinia Hansman, profesor coordonator al proiectului din partea CSEI Recaș.

RO Bike Valley este un program al Fundației Comunitare Timișoara susținut de Decathlon România, care promovează mersul pe bicicletă, educația și inovația, și care se desfășoară în județele Timiș, Caraș Severin și Arad. Pentru mai multe detalii legate de campania My Bike RO Bike – puteți accesa site-ul www.fundatiacomunitaratimisoara.ro

