Nedumeririle lui Ilie Sârbu cu privire la PUZ – locuințe și servicii din Piața Bisericii nr. 7 Timișoara

Domnule Ilie Sârbu, sunteți președintele Asociației Culturale ”Salvați Patrimoniul Timișoarei” și, așa cum ați spus de mai multe ori, va trezit o mare nedumerire dezbaterea publică recentă pentru PUZ – locuințe și servicii, Piața Bisericii nr. 7 Plan Urbanistic Zonal -locuințe și servicii, amplasament în Piața Bisericii nr. 7 Timișoara. Vă rog să explicați despre ce e vorba?

Da, noi solicităm anularea documentației care stă la baza acestui PUZ pentru că s-a încălcat Regulamentul de informare și consultare a publicului în elaborarea planurilor urbanistice art. 14, litera c), art. 19, documentațiile de urbanism care se aprobă fără respectarea tuturor etapelor de informare și consultare prevăzute în prezentul regulament pentru fiecare tip de documentație de urbanism (PUG, PUZ, PUD), sunt nule de drept. Art. 48. La depunerea documentației pentru avizul prealabil de oportunitate, inițiatorul documentației va anexa dovadă amplasării pe proprietate a panoului model Anexă 1 completat, prin fotografii datate. Panoul va rămâne pe parcelă până la declanșarea etapei următoare, art. 52. La recomandarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, pentru documentațiile care pot avea un impact major asupra comunității, Instituția Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara poate organiza consultări cu Ordinul Arhitecților din România, Registrul Urbaniștilor din România și Comisia de Urbanism din cadrul CLMT înainte de emiterea avizului prealabil de oportunitate. În baza celor enunțate mai sus, am solicitat clarificări Direcției de Urbanism a Municipiului Timișoara în ceea ce privește supunerea dezbaterii publice a Planului Urbanistic Zonal – Locuințe și Servicii, pentru amplasamentul Timișoara, Piața Bisericii nr. 7.

Cum v-au răspuns reprezentanții Primăriei Timișoara?

Răspunsurile Direcției de Urbanism a Municipiului Timișoara la solicitarea noastră în a ne comunica fotografia datată cu panoul de informare instalat la parcelă supusă dezbaterii publice nu au fost concludente. Drept urmare am depus un memoriu la care am atașat peste 200 de semnături ale vecinilor și enoriașilor arondați Bisericii, care spun că panoul de informare nu a fost instalat niciodată la față locului decât dacă a fost instalat fotografiat și dezinstalat imediat. După insistențele noastre, ne-au comunicat câteva fotografii alb-negru pe care le suspectăm de fals. Menționăm că orice fotografie realizată digital este însoțită de mai multe informații printre care și dată realizării acesteia. Ni s-a răspuns că au informat pe toată lumea, dar nu este așa.

Considerați că e și o lipsă de transparență decizională?

Noi am urmărit cu interes întreagă documentație pentru PUZ-ul aflat în discuție. La sfârșitul verii anului 2018 noi am cerut o serie de clarificări în ceea ce privește transparența decizională pentru documentațiile aflate în curs pentru PUZ Piața Bisericii nr. 7. Ba, mai mult noi am solicitat și o dezbatere publică înregistrata online pe site-ul Primăria Municipiului Timișoara cu numărul WW2018-002617 din dată 09.10.2018 cu termenul de rezolvare 08.11.2018 la departamentul Direcţia de Urbanism și Dezvoltare Urbană, solicitare la care nu am primit răspuns. Am mai solicitat într-o altă adresă să ne comunice care au fost principiile de identificare a grupurilor țintă pentru informare și consultare pentru Planul Urbanistic Zonal pentru zona Timișoara, Piața Crucii nr. 7, Locuințe, Servicii, conform art. 14, litera c, din Regulamentul de informare și consultare al publicului pentru elaborarea planurilor de urbanism. De asemenea am solicitat să fie consultate și informate și persoanele cu caracter asociativ, organizații ale societăţii civile, asociații profesionale, asociații ale sectorului de afaceri. Noi, reprezentanții Asociației Culturale Salvați Patrimoniul Timișoarei am cerut în scris să ni se comunice în baza Legii nr. 52, art. 2, litera a), art. 3, litera b), litera c), litera e), litera f) și a Regulamentului de informare și consultare a publicului în elaborarea planurilor urbanistice art. 14, litera c), informări despre elaborarea planurilor urbanistice de pe rază Municipiului Timișoara pentru toate etapele: pregătitoare, documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, etapă elaborare și propunerilor PU și RLU aferent, aprobare și monitorizare a implementare. Solicitarea Asociației Culturale Salvați Patrimoniul Timișoarei a fost întregistrată cu numărul WW2018-002110 din data de 14.08.2018 cu termenul de rezolvare 13.09.2018 la Direcţia Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană, dar a fost fără efect, contrar legii.

Care este concluzia dumneavoastră?

Asociația Culturală Salvați Patrimoniul Timișoarei consideră că se află în dezbatere elaborarea unei noi documentații pentru PUZ Piața Bisericii nr.7 total diferită față de cea din 2018, nu au nimic în comun în afară de arhitect și solicitant, peste care s-au sărit etape de comunicare la fel că în documentația precedentă… sunt prezentate cu totul alte cote.

Concret, ce solicitați Primăriei Timișoara?

Noi solicităm verificarea întregului proiect și să autoritățile să ia în considerare cele scrise de noi și semnalate, să anuleze documentația pentru PUZ – LOCUINȚE ȘI SERVICII, PIAȚA BISERICII NR. 7 Plan Urbanistic Zonal – LOCUINȚE ȘI SERVICII, Amplasament: PIAȚA BISERICII NR. 7, Timişoara, Beneficiar: SC OGLINDA SA, până ce se vor efectua conform legislației aflate în vigoare toate etapele elaborării unui nou Plan Urbanistic General pentru această adresa.

Care este mesajul Asociației Culturale Salvați Patrimoniul Timișoarei către Direcţia Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Timișoara?

Dacă este vorba despre un alt PUZ pentru Piața Bisericii nr.7 diferit față de cel din 2018, vă rugăm să ne comunicați care au fost principiile de identificare ale grupurilor țintă pentru informare și consultare pentru Planul Urbanistic Zonal pentru zona Timișoara, Piață Crucii nr. 7, Locuințe, Servicii, Conform Art 14, litera c din Regulamentul de informare și consultare al publicului pentru elaborarea planurilor de urbanism. Vrem să știm dacă vor fi consultate și informate și persoane cu caracter asociativ, organizații ale societăţii civile, asociații profesionale, asociații ale sectorului de afaceri și care sunt dimensiunile panoului de informare plasat spre informare la adresa PUZ-ului aflat în discuție? Prezentăm și două planșe datate diferit, anul 2017 și anul 2020, cu privire la acest proiect. Ei spun că au pus un panou de informare, dar l-au pus l-au fotografiat și l-au dat jos. Noi îi suspectăm de tot felul de mânării legate de proiect. Cică au avut dezbatere publică, dar noi nu am primit niciun fel de răspuns, cu număr de adresă cum a ajuns. Noi nu suntem clari cu documentația, fiindcă ei nu sunt clari în tot ceea ce au făcut până acum. Vrem să știm dacă s-a respectat regulamentul de informare a publicului. Noi vrem să ne răspundă la întrebările pe care le-am ridicat în adresa trimisă Direcției de Urbanism. Să ne spună care documentație din cele două este supură dezbaterii publice.

