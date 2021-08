Nici Fritz nu este mulțumit de curățenia din Timișoara

În conferința de presă a Primăriei Timișoara din 24 august, prima după o lună de pauză, primarul Dominic Fritz a fost întrebat dacă este mulțumit de curățenia din oraș. Edilul-șef a spus un categoric „nu”, adăugând și că ia în calcul rezilierea actualelor contracte de salubrizare, dar admițând și că primăria nu plătește toți banii prevăzuți în contract. Motivul ar fi că se doresc, prima dată, „servicii la calitatea sumelor plătite”.

„Bineînțeles că nu sunt mulțumit de curățenia din oraș. Este o luptă zilnică cu firmele de curățenie. Am fost lăsați cu aceste contracte în spate, cu mai multe firme, cu care va trebui să trăim încă o vreme. Am încercat tot felul de utilizări în cadrul acestor contracte. În același timp, am început o creștere a echipei în primărie, adică am făcut din Biroul de Salubrizare un Serviciu de Salubrizare. Am adus mai mulți oameni acolo ca să creștem capacitatea de a monitoriza firmele de curățenie”, a răspuns Fritz când a fost întrebat dacă este mulțumit de curățenie.

Primarul a spus că ia în calcul inclusiv rezilierea contractelor, însă, nu este convins că această strategie ar funcționa, invocând situația de la Sectorul 1 din București, unde Clotilde Armand încă se luptă în instanțe pentru acest lucru. Momentan, a spus Fritz, „important este ca primăria Timișoara să monitorizeze temeinic aceste contracte”.

Legat de anumite plăți făcute doar parțial către firmele de curățenie, primarul spune că, pe lângă faptul că s-au plătite sume restante de anul trecut, primăria cere și „servicii la calitatea banilor plătiți”. „Când am venit, mai multe mil de euro neplătiți. Pentru sumele pe care le plătim, vrem să primim serviciile contractate. Nu putem lăsa firma să profite de banii din bugetul local”, a spus acesta.

Comentarii

comentarii