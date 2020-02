Nicolae Robu are acum o nouă mare problemă: travertinul de pe faţada Operei din Timişoara se fărâmă, şantierul e blocat

Nicolae Robu are acum o nouă mare problemă: travertinul de pe faţada...

Nicolae Robu are acum o nouă mare problemă: cum va rezolva problema reabilitării faţadei clădirii Operei din Timişoara. Deşi se dorea refolosirea plăcilor de travertin existente, starea acestora este una extrem de proastă, în momentul în care acestea sunt demontate se fărâmă efectiv, spune edilul-şef. În actualele condiţii va trebui achiziţionat travertin nou, nu se ştie cum, posibil prin licitaţie, iar în plus avizul de la Comisia de Monumente trebuia refăcut şi obţinut unul nou de la Ministerul Culturii.

„La faţada Operei, de abia am început, am primit avizul de la Comisia de Monumente la Ministerul Culturii, acum avem undă verde să lucrăm. Aici e o mobilizare exemplară, sunt momente când nu se putea lucra. Era avizat iniţial să se refolosească travertinul. A fost aviz dat pe o ipoteză, că se poate refolosi, nu ştiu, undeva la 70%, dat jos travertinul, dus la laborator, verificat, iar ce e bun pus înapoi. Când s-a trecut la operaţie s-a constatat că se fărâmă. Totul e documentat, cu poze, filmuleţe s-a mers din nou la minister, am cerut un nou aviz pentru schimbarea integrală. Dacă nu ai aprobări nu poţi interveni, e infracţiune. Trebuie travertin nou, ăla costă”, spune Nicolae Robu.

Rămâne de văzut cum va fi obţinut noul travertin. Nu e exclus să asistăm la … organizarea unei noi licitaţii, în aceste condiiţii termenul de un an pentru terminarea lucrărilor e greu să fie atins.

„Nu ştiu cum se va face, probabil se va face o procedură, nu ştiu dacă ne încadrăm în suma alocată, dacă nu o necesară o nouă licitaţie. Se poate folosi doar o parte din travertin, care e acum amplasat pe partea interioară a arcadei. Chiar şi plăci care nu au fisuri, când s-a încercat să fie desprinse de pe zid s-au fărâmat. De acum se va putea lucra. Am vorbit cu ministrul Culturii şi i-am explicat că avem nevoie de aviz, ca să putem lucra. Cei de la Monumente au cerut să se păstreze diverse obiecte, practica a arătat că nu se poate aşa. Exigenţele iniţiale s-au dovedit nerealiste. Când s-a primit undă verde s-a lucrat impecabil”, a mai declarat Robu.

Robu insistă că el vrea numai binele proiectului, ca acesta să se finalizeze cât mai rapid, cu atât mai mult cu cât reuşita se va lega de numele său.

