Nicolae Robu bagă, din nou, băţul prin gardul şefului său de partid, pe tema salariilor din IT

Liderului PNL Timiş, Nicolae Robu, nu se mai opreşte din a-l atinge pe şeful său de partid, Ludovic Orban, pe tema impozitării lefurilorIT-ştilor.

Numai că aşa cum îi este obiceiul, Nicolae Robu a lansat un nou sondaj în care îşi arogă (aproape) rolul de a tranşa el chestiunea.

“În ultima vreme, se discută în spațiul public despre beneficitatea / non-beneficitatea faptului că salariații din IT sunt scutiți de impozitul pe salarii, ca măsură de atragere în România a cât mai multor firme de IT. Subsemnatul mă număr printre susținătorii măsurii încă de dinainte de introducerea ei, ca lider academic la acea vreme și ca profesor universitar în IT (nebeneficiar eu însumi!). Și o susțin și acum, considerând-o benefică pt România! Dv. ce părere aveți?”, spune sondajul primarului.

Părerile repondenţilor sunt împărţite, desigur. Cei care nulucrează în domeniul IT nu înţeleg de ce un IT-ist care lucrează pentru o companie străină ar fi mai egal în faţa Constituşiei şi mai scutit de impozit decât un medic sau un alt muncitor.

Iată câteva opinii:

“Nu cred ca ar trebui facute atatea exceptii; in ziua de astazi lucrul este axat pe munca pe calculator; cu ani in urma intradevar cei care au lucrat in IT beneficiau de aceste drepturi si era ok. Acum ca sa fie scutiti si cei din RATT de impozitul pe salarii, mi se pare putin exagerat, dar poate ca gresesc si nu cunosc suficient de bine substratul acestei initiative”.

“Avem IT, avem de toate…!!!”

“Eu sunt de parere ca ar trebui redus impozitul in productie, de ex in fabrici unde se lucreaza in schimburi 8 ore sau 12/24 12/48 in functie de anumite criterii cum ar fi, o ideie reducerea impozitului in functie de cati copii minori are in intretinere un angajat, in sectorul constructiilor sunt deacord cu reducere impozitului si marirea minimului pe economie, dar sunt persoane care se descurca greu cu salariul si nici programul nu e cel mai flexibil, sunt altii mai putin privilegiati si in alte domenii ecat it, care produc cu adevarat”.

“Ce faceti cu presedintele partidului, care a reconfirmat declaratia deci prima nu a fost un accident cum ne asteptam toti ?”

“Eu pricep chestia asta cu…excepții…pentru it,pentru armată,pentru cei din domeniul magistraturii,pentru…. de ce ?.. ca și cum inainte de pornirea întro cursă 10 ..15 sunt lăsati să ia startul înaintea celorlalți”.

“Cu toții trebuie sa plătească aceleași taxe și impozite!!!”

“Cu ce sunt mai speciali IT-istii decat medicii de exemplu,dar si alte categorii care muncesc pe branci in trei schimburi?Este discriminatorie aceasta masura.Ori platim toti impozite ori niciunul.No offense”.

Comentarii

comentarii