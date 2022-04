Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, a rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile

Fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu a rămas pieton după ce a fost surprins de radar conducând cu o viteză peste limita legală. Evenimentul a acut loc pe DN 69, șoseaua care leagă Timișoara de Arad. Fostul primar va avea permisul suspendat pentru trei luni, pentru că, potrivit Codului Rutier, a depășit limita de viteză cu 51 km/h.

Robu recunoaște și pe Facebook că a greșit, își asumă și plătește pentru că „Legea e lege și trebuie să fie pentru toți și toți trebuie să plătim când o încălcăm”. Fostul primar explică și cum a fost depistat: