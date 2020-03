Nicolae Robu l-a racolat de la PSD pe candidatul PNL la Primăria Sânandrei

Noul candidat al PNL Timiş la primăria Sânandrei este (deocamdată) un membru PSD, adică actualul edil şef al localităţii, Claudiu Coman. Cum legislaţia nu îi permite să renunţe la calitatea de membru al social-democraţilor, caz în care pierde şi funcţia administrativă, el este în acest moment doar sufleteşte, dar şi la prezentările oficiale ale PNL. Totuşi, el a anunţat partidul că nu-l va mai reprezenta la noile alegeri ci va îmbrăţişa spiritul liberal.

„Sunt la al doilea mandat, vă reamintesc faptul că am candidat pe listele USL, o parte din consilierii locali sunt şi acum alătuiri de mine, avem o majoritate locală clară. De ce am ales să plec din PSD, sunt o persoană destul de parolistă, dacă am ceva de spus am spus-o, dacă PSD a derapat am spus-o. Eu l-am atacat pe Dragnea când a fost moţiunea de cenzură împotriva propriului partid. Nu pot să spun că PSD a nu avut un program de guvernare bun. Totul a plecat cu acea ordonanţă, au fost derapaje mari de la programul de guvernare. Oamenii din partid nu au înţeles că trebuia să facă un pas în spate, oameni din Comitetul Executiv. Eu am anunţat că nu voi mai candida din partea acestui partid, aşteptam un om cu o viziune la conducerea partidului, mă aşteptam să fie Grindeanu preşedinte. Nu s-a găsit forţa necesară”, a declarat Coman.

Liderul PNL Timiş, Nicolae Robu, a precizat că alegerea primarilor primiţi în PNL de la duşmanul politic nu se face oricum, iar Coman corespunde criteriilor.

„Nu spunem nici că nu primim pe nimeni, nici că primim pe oricine doar pentru a avea noi primari. Vom analiza oamenii în parte, dacă sunt apreciaţi de comunitate şi nu s-a manifestat cu ostilitate faţă de partid. Respectând aceste criterii, am ales primarul, e apreciat de comunitate, şi-a văzut de problemele administrative şi nu s-a băgat în jocuri politicianiste. A dat dovată de caracter, spunând în PSD că nu va continua activitatea acolo, că e dezamăgit de ce s-a întâmplat în acest partid. Ştiu ce înseamnă, unii care fac pe puritanii, unii se dau detergent. Pe mine nu mă interesează, important e ce cred cetăţenii. E o asumare a noastră, cu chibzuinţă. Vă pot spune că vizavi de doi am spus nu. Am refuzat pentru că mi s-a prezentat o conduită care nu e potrivită pentru PNL. Dacă are ostilitate, inclusiv faţă de colegii din acea localitate sau de unde o fi, nu poate fi compatibil”, a declarat Robu.

Extrem de calm, Claudiu Coman a subliniat, la prezentarea oficială la PNL, încă din postura de membru PSD, că, de fapt, el a fost ales pe listele alianţei USL. Conform legislaţiei, el nu îşi poate da în acest moment demisia din PSD, pentru că ar trebui să renunţe la funcţia administativă. Deci, el a anunţat la PSD că nu va mai candida la un nou mandat din partea acestei formaţiuni politice, doar că nu şi-a dat şi demisia din partid. Într-un fel, Coman este în situaţia lui Nicolae Birău, de la Pro România, primar la Variaş, care conduce partidul în Timiş, dar nu şi-a dat demisia din PSD, aşteptând să fie dat afară. Totuşi, el nu poate preciza dacă e sau nu de dreapta sau stânga, din punct de vedere politic.

„Eu sunt membru PSD, odată cu anunţarea calendarului, cu şase luni înainte putem să ne exprimăm opţiunile. Dacă mă dau afară din partid, atunci lucrurile sunt clare. Eu i-am anunţat deja că nu voi mai candida din partea lor. M-a nemulţumit faptul că PSD, la nivel central trebuia să facă altceva. Zona de aici cere altceva, oamenii sunt nemulţumiţi. Este greu de spus dacă sunt de dreapta sau de stânga, eu îmi propun să fiu un om echilibrat. Mulţi cetăţeni au cerut să candidez ca şi independent, dar când ai un consiliu local care nu e alături sunt probleme. Vedeţi în multe comunne timişene, primarul nu se înteţelge cu vicele, nu pot vota bugetul”, a mai spus Coman.

