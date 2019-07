Nicolae Robu, record după record – Video

DIN NOU AM JUCAT! DIN NOU AM DAT MULTE! UNSPREZECE! UN-SPRE-ZE-CE! :))După două luni jumate de indisponibilitate fizică, în urma accidentării suferite la meciul de-atunci, miercuri seara am jucat din nou. Și… iarăși am ieșit golgheter! :)) Unsprezece am dat de data asta! Unsprezece dintr-un total de șaptesprezece ale echipei mele, scorul fiind 17 – 8 pt noi!Dați Share! (Like nu vă cer, pt că știu că veți da, oricum, din proprie inițiativă! :)) )