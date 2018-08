Nicușor Miuț, fostul șef al Direcției Patrimoniu a PMT, rămâne după gratii

Data de 1 octombrie ar putea fi mai norocoasă pentru fostul șef al Direcției de Patrimoniu a PrimărieiTimișoara, Nicuşor Miuţ, când acesta va avea dreptul să formuleze o nouă cerere de eliberare condiţionată, după ce judecătorii Tribunalului Timiş i-au respins solicitarea.

“Tribunalul admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial Timişoara, împotriva sentinţei penale (…) pronunţate de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 16005/325/2018. Desfiinţează sentinţa contestată şi rejudecând: Întemeiul art. 587 alin. 1 C. proc. pen., respinge ca neîntemeiată cererea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, privind acordarea liberării condiţionate condamnatului MIUT NICUSOR CONSTANTIN. În temeiul art. 587 alin. 2 C. proc. pen.,fixează termen de reînnoire a cererii sau a propunerii de liberare condiţionată după data de 01.10.2018. Întemeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.08.2018”, spune instanţa.

Judecătoria Timișoara admisese în iunie propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului Timişoara, de liberare condiţionată a lui Nicușor Miuț, care fusese condamnat definitiv în 2016 la 4 închisoare cu executare, în dosarul Heven.

Comentarii

comentarii