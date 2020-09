Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz: ”Încă nu se pune problema unei alianțe cu PNL sau chiar numirea vreunui viceprimar liberal”

Dominic Fritz, USR PLUS, ales duminică drept noul primar al Timișoarei, a avut prima conferință de presă după aflarea rezultatelor. Momentan, „neamțul” așteaptă să preia și oficial mandatul, până atunci muncind alături de echipa sa la programul de priorități ale Timișoarei.

„Vreau să mulțumesc tuturor celor care au votat ieri, în special celor care nu m-au votat pe mine. În special acestora mă voi strădui să le schimb părerea”, a început Fritz. Cu această ocazie, el a transmis felicitări atât colegilor din USR – din Timiș, dar și la nivel național –, cât și viitorilor colegi din Consiliul Local Timișoara, membrii PSD, Pro România și PNL. În mod special, useristul le-a mulțumit lui Cristian Moș, președintele USR Timiș, care a pierdut lupta pentru Consiliul Județean, și lui Alin Nica, liberalul care l-a învins pe acesta.

„Timișoara a exprimat o dorință foarte, foarte clară de schimbare. A fost un vot de speranță, nu a fost împotriva ceva, ci un vot pentru ceva. Pentru o Timișoară europeană, deschisă, care își face vocea auzită la București și la Bruxelles. 53,1% din timișoreni m-au votat. După toată experiența din campania electorală, pot spune că am primit voturi dint toate păturile sociale, din toate etniile. Exact diversitatea asta îmi dă încredere că vom și transpune această energie în proiectele noastre pentru Timișoara”, a mai spus Fritz.

Acesta consideră că votul a arătat că USR PLUS este principala forță de schimbare în România, pornind chiar de la Timișoara, unde, după cum arată calculele, USR PLUS va avea 13 consilieri locali, cu unul mai puțin decât majoritatea. Tocmai de aceea, spune Fritz, încă nu se pune problema unei alianțe cu PNL sau chiar numirea vreunui viceprimar liberal. Conform pactului între USR și PLUS Timiș, unul dintre viceprimari va fi neapărat din al doilea partid. Până acum, singurele discuții, și acelea informale, le-a avut cu Alin Nica.

„Nu avem mult timp să ne odihnim. Vom continua acest drum spre schimbare, început la europarlamentare, continuat acum la locale, (…) suntem prezenți și vom continua și la parlamentare. Vom începe campania în curând. Sunt absolut convins că revoluția bunei guvernări începute ieri la Timișoara va continua la nivel național. Doar dacă nivelul local și cel național lucrează pentru un alt stil de a face administrație și politică altfel, vom putea avea rezultate concrete pentru timișoreni și timișeni”, mai consideră proaspătul primar.

Deși există așteptări mari de la el, Fritz îndeamnă la răbdare: „Rog timișorenii să aibă încredere și să se implice în acest drum spre schimbare. Deși provocările nu sunt simple și avem, pe alocuri, o moștenire destul de grea, acest model va străluci peste tot în România. Voi purta discuții cu cei care sunt pe poziții importante, voi asculta părerile și ideile unor colegi și vom forma o echipă de tranziție în următoarele zile, cu care voi lucra până voi prelua mandatul și voi avea o primărie în spatele meu. Această echipă va implica experții cei mai buni din toată Timișoara, din toată țara, la primii pași pe care îi vom face preluând primăria și Consiliul Local Timișoara”.

Prioritățile lui Fritz, după cum a spus el, vor fi auditul financiar și de resurse umane. În urma acestora, noul primar va vedea cum performează fiecare departament din primărie și din societățile subordonate și va știi care sunt oamenii care trebuie păstrați și care nu. „Cu siguranță auditul o să aibă consecințe concrete. Organigrama primăriei și unităților nu corespund nevoilor noastre. Va fi un proces de schimbare nu doar a structurii, ci și a mentalității, va dura mult timp”, a adăugat Fritz. Foarte important, în opinia useristului, este și proiectul de Capitală Europeană a Culturii, cu toate că titlul va fi acordat Timișoarei de abia în 2023.

Cele 13 nume cu care USR PLUS intră în consiliul local sunt: Dan Reșitnec, Andrei Meșter, Ruben Lațcău, Rodica Militaru – proaspăt pensionată, Vlad Boldura, Răzvan Negrișanu, Ana Munteanu, Aida Szilagyi, Răzvan Stana, Ovidiu Merean, Paula Romocean, Florin Ilca, Jorge Gonzales.

