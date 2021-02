O femeie din Timişoara a fost salvată în ultima clipă, înainte de a se arunca în Bega

O femeia din Timişoara a fost salvată în ultima clipă cu ajutorul jurnaliştilor. Ajunsă la capătul puterilor, aceasta a trimis pe Fii Observator un mesaj de adio. Cursa contracronometru s-a încheiat fericit. Echipa Observator a reuşit să o găseasca pe malul Begăi şi să o convingă să renunţe la gestul cumplit.

”Un om disperat, ajuns la capătul puterilor, ne-a trimis pe Fii Observator un mesaj de adio. La numărul de pe care a sosit mesajul ce i-ar fi dat fiori oricui deja nu mai răspundea nimeni. Am sunat la 112 să cerem ajutor şi am pornit pe urmele femeii, deşi indiciile pe care le aveam erau extrem de puţine”, spune reporterul Observator Iulia Pop, care a jucat rolul negociatorului, pentru că a ajuns la faţa locului înaintea poliţiştilor.

”Era ora 15.53 când am primit filmuleţul. Nu am stat pe gânduri şi am sunat la 112. Un echipaj s-a întâlnit cu echipa Observator din Timişoara câteva minute mai târziu.

În minutele care urmează, reporterul sună în continuu la numărul femeii. Mesajele trimise pe whatsapp rămân necitite, la telefon nu răspunde. 16.44, ora la care ni se arată o primă rază de speranţă. Reporterului îi sună telefonul. Poliţistul insistă ca jurnalistul să fie cel care poartă convorbirea cu femeia, pentru că victima are deja încredere în cel pe care l-a sunat”, spune Iulia Pop.

Reporterul reuşeşte să afle suficiente detalii cât să îşi facă o idee despre locul în care se află femeia. ”18 minute durează convorbirea, timp în care poliţistul îşi redirecţionează colegii din Parcul Botanic, unde o căutau iniţial pe femeie, pe malul Begăi.

De 11 ori o sunase şi soţul, disperat. În cele din urmă, îi răspunde.

17 şi 18 minute. Dăm share location echipajelor de poliţie, care încă nu au ajuns. La jumătate de oră de când am luat-o pe femeie de pe malul apei, ajunge şi primul echipaj.

De această dată, un strigăt de ajutor a fost auzit la timp, iar o dramă a fost împiedicată. Femeia este acum acasă, în grija soţului, în sânul familiei”, spune Iulia Pop.

