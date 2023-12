O fetiță de nici doi ani, resuscitată de echipajul de la ambulanță, după ce a căzut într-o fosă septică

O fetita de un an si trei luni se lupta sa traiasca, intr-un spital din Timisoara, dupa ce a cazut intr-o fosa septica aflata in gradina casei.

Nenorocirea s-a petrecut marti, la pranz, in localitatea Hezeris, la cativa kilometri de Lugoj. Se pare ca micuta a ramas nesupravegheata cateva minute, in timp ce parintii se ocupau de taierea porcului si a fost gasita aproape moarta in fosa. Politistii au anuntat ca mama copilei a cerut ajutor la 112, iar un echipaj de la ambulanta, a ajuns la adresa indicata.

Directorul Serviciului de Ambulanta Timis, Florin Gabriel Crisan, a declarat pentru Lugoj Info.ro ca medicii au gasit fetita in stare de hipotermie si in stop cardiorespirator si au inceput imediat manevrele de resuscitare. Dupa zeci de minute, inima micutei a inceput sa bata din nou, iar echipajul de pe salvare a reusit sa o transfere pe fetita la Lugoj si mai apoi la Timisoara, copila fiind predata medicilor timisoreni cu semen vitale, dar in stare grava.

Politistii au inceput cercetarile, pentru a stabili conditiile in care s-a produs acest eveniment.

