O firmă angajată de USR și Primăria Timișoara, acuzată că cenzurează luările de cuvânt ale consilierilor locali

Camarila USR din Primăria Timișoara a ajuns să controleze totul. Inclusiv luările de cuvânt ale consilierilor în ședințele Consiliului Local Timișoara. Încrengătura de firme useriște, plătite din bani publici, controlează tot de mișcă în primărie și în firmele ce aparțin de administrația Fritz. Banii sunt scurși prin Centrul de Proiecte, prin Agenția de Achiziții Publice, sau direct, prin contractele de achiziții directe ale Primăriei Timișoara. Fie că este vorba de proiecte culturale, de studii de fezabilitate și de proiectare, totul este contractat cu dedicație de către firmele ”prietene”.

Una dintre aceste firme este Szucsik Media SRL, firmă care asigură suport tehnic conferințelor de presă ale USR Timiș și a ședințelor de plen ale Consiliului Local Timișoara.

Consilierul local Roxana Iliescu acuză angajații Szucsik Media SRL că taie nelegal microfoanele consilierilor locali (dar niciodată useriștilor) în plenurile Consiliului Local Timișoara.

”Joi este convocat plen extraordinar al CL Timișoara. Probabil urmează o nouă rundă de închis microfonul intempestiv consilierilor locali în mod abuziv și umilitor! Cam ăsta le este obiceiul useriștilor, care se comportă în Primărie și în ședințele Consiliului Local ca niște veritabili grofi pe propria plantație!

Și cum am trecut personal prin mizeria asta cu închis microfonul, tot mie, in condițiile in care vorbeam la subiect și fără să fi întrerupt pe cineva (din contră, eu am fost cea întreruptă în penultimul plen de directorul STPT și în ultimul de vicele Lațcău), am fost curioasă să aflu cine își permite mizeria asta.

Președintele de ședință Paula Romocean ne-a transmis că nu ea este cea care închide microfoanele, ci o persoană de la “tehnic”…”, spune Roxana Iliescu.

Frma care asigură suportul tehnic al ședințelor Consiliului Local care se desfășoară atât fizic cât și online și al cărei angajați umilesc consilierii locali este Szucsik Media SRL. Aceeași firmă care asigură suport tehnic pentru conferințele USR Timiș. Anul trecut, în urma unei achiziții directe, aceasta firmă a încheiat cu Municipiul Timișoara Contractul nr. 83/09.08.2022, pe un an de zile. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului a fost în limita valorii de 108.000 lei fără TVA. Bineînțeles că între timp a fost încheiat un nou Contract cu aceeași firmă, cu nr. 115/08.08.2023, tot pe un an de zile, a cărui valoare a crescut la suma de 124.944 lei fără TVA.

Suma primită de la Primărie Timișoara a reprezentat anul trecut aproape jumătate din cifra de afaceri a firmei Szucsik Media, care avea atunci doar 3 angajați.

Roxana Iliescu îi cere public Ramonei Cosma (fostă Szucsik), asociatul unic al Szucsik Media SRL, ”să citească ce a semnat și dacă are neclarități să apeleze la un avocat, pentru a evita sa dea curs unor cereri nelegale ale useriștilor, pentru a opri mizeria asta în afara legii, umilirea consilierilor locali incomozi prin tăiatul microfonului, la aprecierea subiectivă a nu știu cărui angajat de la <<tehnic>>”.

Aceeași Ramona Cosma (fostă Szucsik), trebuie să facă abstracție de prietenia și interesele financiare ce o leagă de useriști încă din campania locală din 2020 și să-și îndeplinească responsabilitățile asumate în contractul cu Municipiul Timișoara cu profesionismul cuvenit și in conformitate cu propunerea tehnică depusă”, mai spune consilierul local.

De asemenea, Paula Romocean (consilier local USR), președintele de plen care a permis ilegalitățile de care vorbește Iliescu, este îndemnată de acesta ”să bage la cap măcar următoarele prevederi legale:

OUG 57/2019 Art. 138 alin. (8): Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

“(8)Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.”

ARTICOLUL 233 Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni

“(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali, respectiv de către consilierii judeţeni a prevederilor prezentului cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, consiliul local sau consiliul judeţean poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

a) avertismentul; b) chemarea la ordine; c) retragerea cuvântului; d) eliminarea din sala de şedinţă; e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) -d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) -g) de către consiliul local, respectiv de către consiliul judeţean, prin hotărâre.”

”Referitor la intervenția mea în cadrul ultimului plen privitoare la nelegalitatea tăierii microfonului de către te miri cine, în ciuda faptului că eram în cadrul unui plen extraordinar, Paula Romocean ar trebui să citească inclusiv art. 138 alin. (9):

“9) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

Deci Paula dragă, fă un efort și citește măcar cele de mai sus, poate eviți astfel, cel puțin de acum încolo, sa faci cereri nelegale firmei care asigura suportul tehnic ședințelor de plen și totodată să te pui, pentru a câta oară ?!, în situații ridicole în care mă acuzi de ipocrizie și de necunoașterea Codului Administrativ. Deci, dacă cumva e prea greu să pricepi prevederile indicate mai sus, intervenția mea în care am sesizat nelegalitatea tăierii microfoanelor și solicitarea de a ne transmite numele persoanei care își permite să facă acest lucru, poate fi făcută inclusiv în cadrul unui plen extraordinar! O astfel de intervenție poate fi făcuta oricând!”, mai spune consilierul local Roxana Iliescu.

