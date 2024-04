ITM Timiș a marcat Ziua securității și sănătății în muncă și Ziua internațională a lucrătorilor decedați și răniți

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Timiș a marcat Ziua internațională a securității și sănătății în muncă și Ziua internațională a lucrătorilor decedați și răniți, luni 29 aprilie, la sediul de pe Calea Timișoarei nr. 72 Giroc.

Jurist Ileana Mogoșanu, inspector șef al ITM Timiș, a explicat că OSIM sărbătorește ZISSM, în data de 28 aprilie, la nivel mondial, pentru prevenirea accidentelor în muncă și a bolilor profesionale.

În această zi se onorează memoria victimelor accidentelor de muncă și au loc acțiuni în întreaga lume, campanii de conştientizare şi de informare în scopul sensibilizării şi al direcţionării atenţiei factorilor interesaţi asupra tendinţelor emergente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra dimensiunii la nivel global a leziunilor, bolilor şi deceselor legate de muncă.

Două dintre cauzele accidentelor de muncă o reprezintă lipsa echipamentelor de protecție, iar unii antreprenori alocă un buget foarte restrâns pentru asigurarea siguranței și securității în muncă pentru angajați.

O altă cauză a accidentelor de muncă o reprezintă și lipsa unei instruiri adecvate a lucrătorilor fără a se conștientiza riscurile ce pot apărea pentru fiecare loc de muncă.

De asemenea, există și o raportare facilă din partea lucrătorilor față de posibile riscuri ce pot apărea și nu sunt puține necazuri când ei chiar refuză să poarte echipamentele de protecție care i-ar proteja în caz de accident. Evident că adesea lucrătorii nu respectă instruirile pe care angajatorii le-au pus la dispoziție. Aceste sunt cauzele care au dus adesea la accidente de muncă și chiar la accidente mortale de muncă în Timiș.

Cu toate acestea, sunt puține accidentele mortale în Timiș, fiindcă atât angajatorii și angajații încearcă să respecte regulile, dar uneori apare și neprevăzutul.

Județul Timiș este în puternică dezvoltare există multe companii și multe șantiere în desfășurare. Majoritatea accidentelor mortale fiind din cauza patologice.

În 2023, au fost raportate 43 de evenimente, în primele trei luni, din care mortale patru, iar în 2024, în primele trei luni, au fost 32 de evenimente de muncă, dintre care unul mortal. Anul acesta, luni, 29 aprilie, au fost premiate și primele 10 companii care nu au avut accidente de muncă, un eveniment în premieră.

“Am decis ca să-i stimulăm și pe angajatorii care respectă legea sănătatea și securitate în muncă și nu au deloc accidente în activitate. Am selectat din județul Timiș firmele care au peste 100 de salariați. Am constatat că avem 143 de angajatori care nu au avut niciun eveniment legat de securitate și sănătate în muncă. Dintre aceștia am selectați 10 pe care i-am premiat. Este pentru prima dată când facem o asemenea premiere. Astfel din partea ITM Timișoara ei au primit ca semn de recunoștință și bune practici o diplomă și o plachetă care exprimă recunoștința noastră”, a declarat Ileana Mogoșanu.

Organizația Internatională a Muncii estimează că, anual, peste 313 milioane de lucrători suferă accidente urmate de incapacitate temporară de muncă și că se produc aproximativ 160 milioane de cazuri de îmbolnaviri profesionale.

De asemenea, în urma accidentelor de muncă, cât și a practicilor incorecte de muncă, se estimează că în fiecare an se produc peste 2,3 milioane de decese din cauza accidentelor de muncă și a vătămărilor profesionale, o cifră alarmantă, fiind comparabilă cu numărul de victime dintr-un război de mare avengură dintre națiuni.

Pe baza acestor estimări ale OIM, se apreciază că în fiecare zi se produc aproximativ 6.400 decese ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și că, zilnic, aproximativ 860.000 lucrători suferă o vătămare la locul de muncă.

Aceasta statistică negativă a vătămărilor în muncă poate fi evitată, prin conștientizarea tuturor cu privire la necesitatea implementării unor măsuri eficiente de prevenire și protecție la locurile de muncă.

Prevenția este mai puțin costisitoare decât costurile determinate de gestionarea consecințelor condițiilor necorespunzătoare de muncă. Pentru a realiza condiții de siguranță a locurilor de muncă e nevoie ca lucrătorii să fie instruiți, informați și să li se permită să participe la discuții cu privire la toate aspectele legate de sănătatea și securitatea la locul lor de muncă.

