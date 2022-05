O nouă tragedie pentru arădeanul Ovidiu Hațegan. Tatăl lui a murit la vârsta de 77 de ani

O nouă tragedie a avut loc în această dimineață pentru Ovidiu Hațegan (41 de ani). Arbitrul FIFA a fost informat că tatăl său a murit la vârsta de 77 de ani.

Romică Hațegan, tatăl arbitrului, se afla în spital de mai multă vreme, însă medicii de la terapie intensivă n-au putut să-l salveze și în cursul zilei de astăzi l-au anunțat pe Ovidiu Hațegan că tatăl său a decedat.

În luna noiembrie 2018, „centralul” a fost delegat la partida Olanda – Germania (scor final 2-2) din UEFA Nations League. La pauza meciului, Hațegan a primit o veste teribilă, comunicându-se că mama lui a decedat.

„Am văzut ca am două apeluri nepreluate, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Am sunat și am aflat ce s-a întâmplat. Am început să plâng, am vorbit cu Roberto Rosetti, mi-a zis că e alături de mine. M-a susținut, au contat foarte mult vorbele lui. Mi-a zis să intru pe teren și s-o fac pentru memoria mamei mele. Așa s-a întâmplat, știu cât de mândră era de mine”, a spus Ovidiu Hațegan la momentul respectiv, într-un interviu pentru UEFA.

Ovidiu Hațegan n-a fost lipsit de ghinion în ultima perioadă, iar pe 28 martie a trecut printr-un alt moment critic, care-i poate afecta cariera de arbitru. Acesta a fost operat la Timișoara după ce a simțit dureri în zona pieptului și i s-a transmis că a suferit un infarct. După montarea unui stent, Hațegan și-a revenit, însă, cel puțin pentru o perioadă, nu va mai putea oficia la meciurile de fotbal.

sursa: prosport.ro

Comentarii

comentarii