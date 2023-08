Pagina Primăriei Timișoara, temporar ”căzută”

”This Account has been suspended, Contact your hosting provider for more information”, era mesajul care apărea, în dimineața zilei de vineri, pe pagina oficială a Primăriei Timișoara. Posibil un incident legat de plata serviciilor de găzduire, incidentul a fost rezolvat, de această dată, rapid de reprezentanții municipalității.

Incidentul a fost prezentat de fostul viceprimar, Dan Diaconu, iar Primăria Timișoara spune într-o reacție că problema trebuia gestionată de firma de mentenanță cu care municipalitatea are contract.

”Anual, în luna august, site-ul primăriei este suspendat. (anul trecut s-a întâmplat în 12, sau 13 august). Anul acesta – azi. Cum e posibil să vorbim despre digitalizare masivă, sau de competență administrativă când nu sunteți în stare să faceți o plată recurentă, anuală, la timp, companiei ce vă asigură găzduirea site-ului? LE: După câteva ore a fost repus online, asta nu schimbă cu nimic sensul postării”, a scris pe Facebook, despre incident, fostul viceprimar al Timișoarei, actualul consilier al președintelui CJ Timiș, Dan Diaconu.

O situație similară a avut loc și în 2022, atunci a apărut într-o zi de sâmbătă, tot în august, pe data de 12 spre 13 august.

În ceea ce privește Primăria Timișoara, poziția oficială spune că de site trebuia să se ocupe firma cu care municipalitatea are contract. Legat de Dan Diaconu, acesta este ”luat la rost” în poziția amintită.

”Declarațiile fostului viceprimar, actualmente consilier local PNL și consilier personal al președintelui CJT Alin Nica, ne surprind, având în vedere că acesta știe foarte bine că mentenanța portalului instituției este făcută de aceeași firmă cu care a lucrat și administrația din care vremelnic a făcut parte. Astfel, precum știe și domnul Diaconu responsabilitatea contractuală pentru funcționarea acestui portal revine în totalitate acestei companii. În cursul aceste dimineți, problema de funcționare a fost semnalată companiei amintite, iar aceasta a fost rezolvată în câteva minute. Îi urăm domnului Diaconu concediu plăcut în continuare. Noi suntem aici pentru a rezolva toate problemele cauzate de administrația pe care a condus-o”, a fost poziția prezentată de Bogdan Marta, consilier al primarului Dominic Fritz.

