Partidul România Puternică și-a lansat candidații la Primăria Timișoara și la Consiliul Județean Timiș, dar și la mai multe primării din Timiș, luni, 14 aprilie. Pentru acest eveniment festiv, de la București, au venit și președintele PRP, Gabriel Marin, și Gelu Vișan, vicepreședintele PRP, privind organizarea.

Mesajul întâlnirii de la Timișoara transmis de Gabriel Marin către administrația useristă locală a fost următorul: “Acest Fritz să se ducă acasă la el și să lasă Timișoara românilor și unui om nu unui substantiv: un Fritz, doi Fritzi. Sunt convins că Daniel Coraș, candidatul PRP la Primăria Timișoara, va reuși să câștige alegerile și să îl trimită pe domnul Fritz acasă la el în Germania”.

Candidatul Partidului România Puternică pentru Primăria Timișoara prezentat, luni, Daniel Coraș, este caracterizat ca un om hotărât, demn, curajos, un profesionist în administrație și stăpânește foarte bine lucrurile și cunoaște problemele orașului și din administrația locală.

“Și sunt sigur că le și poate rezolva. Eu mă îndoiesc că acest Frizt, doi Fritzi e în stare să ducă un discurs liber la nivelul pe care l-a dus Daniel, candidatul nostru. Suntem alături de Daniel, îl susținem și sunt sigur că poate da o altă lumină Timișoarei, dar fără Fritz”, a spus Marin.

Daniel Marius Coraș a declarat că a ales Partidul România Puternică, fiindcă este un partid nou înființat, un partid curat și vine în slujba cetățeanului.

“Am decis să candidez pentru Primăria Timișoara, fiindcă am văzut incompetența administrației actuale care ne-a fost impusă timp de patru ani de zile și acuma vrem să scăpăm de ea. Nu a fost o administrație pentru Timișoara și pentru timișoreni și a făcut ca lucrurile să stagneze. Astfel s-au pierdut patru ani de zile. Noi, Partidul România Puternică, vom interveni și vom schimba lucrurile în bine, vom da altă față mult mai bună municipiului Timișoara și îl vom trimite pe Fritz acasă la ai lui. Când voi fi ales primar al Timișoarei voi scoate funcționarul public de la birou și îl voi duce în stradă să constate realitatea și să inventarieze problemele. Timișoara trebuie ajutată să iasă din starea aceasta de letargie. De aceea trebuie să ne încurajăm și să ieșim în data de 9 iunie la vot. La Timișoara, a avut loc revoluția care a eliberat România de comunism. Vreau să îi mobilizez pe timișoreni să iasă la vot, să pornim o revoluție de catifea și astfel să eliberăm Timișoara de ocupație.

Voi fi primarul care va fi în slujba cetățeanului și a orașului nostru minunat”, a declarat Daniel Coraș.

Candidatul pentru funcția de președinte al Consiliul Județean Timiș este Ovidiu Szime, președintele Partidului România Puternică Timiș

Cu acest prilej, Szime a spus: “Noi acționăm fără să promitem ceea ce nu putem face și vom fi numai pentru cetățean, vom lupta în interesul cetățeanului și pentru Timiș și Timișoara în interesul tuturor românilor. Am pornit la un drum greu, dar ne-am dorit acest lucru, fiindcă vreau să creștem, să ne dezvoltăm sănătos și cu principii solide. Pentru mine demnitatea înseamnă foarte mult. Niciodată nu mi-a plăcut să spună cineva despre mine că nu sunt demn”.

El a amintit că bănățenii sunt oameni frumoși, liniștiți și demni care vor să trăiască într- o țară a lor liberă și în pace.

“Vrem ca noi, toți împreună, românii, să ne decidem destinul, nu altcineva”, a asigurat Szime.

Președintele Gabriel Marin a vorbit despre ideologia partidului și a amintit că PRP are o doctrină conservator creștină.

“Ceea ce înseamnă că vrem să creștem ca țară pe baza valorilor creștine tradiționale ale României. Avem și o strategie economică. Avem o țară frumoasă unde oamenii sunt prietenoși și merită o altă soartă mai bună decât au avut-o până acum. Haideți să fim mai puțini europeni și mai mult români”, a declarat Gabriel Marin.

El a dat asigurări că România Puternică va schimba fața Timișului și a Timișoarei în bine și îi va respinge pe neomarxiștii progresiști.

“Nu cred că Timișoara are nevoie de implementarea progresistă a acestui domn numit Fritz. Timișoara merită un primar cu o anumită cultură și o anumită educație sănătoasă românească. Sub zâmbetul acestui Fritz, sunt multe alte interese care nu cred că are legătură cu România. Oare nu găsim în Timiș și Timișoara un cetățean român? Domnul Fritz se pare că nu are cetățenie română. Atunci ce caut aici? Nu avem nimic cu el, dar să se ducă să-și rezolve problemele”, a fost îndemnul președintelui PRP, Gabriel Marin, luni, la Timișoara.

Gelu Vișan a vorbit cu mare emoție și respect despre sacrificiul timișorenilor în urmă cu 34 de ani pentru a da libertatea românilor.

“Datorăm totul timișorenilor. Faptul că eu sunt aici în față timișorenilor și vorbesc liber este cel mai frumos lucru ce mi se poate întâmpla în viață: să vorbești acolo de unde îți vine libertatea. Sunt aici datorită timișorenilor care au adus libertatea în 1989. În ianuarie 2020, eu am scris pe pagina mea pe facebook că în cancelariile germane și cu serviciul secret german s-a decis să aveți un agent secret BND în agent pe numele lui Fritz. Ocuparea României de către multinaționale nu este o întâmplare. Mai mult, aici, au găsit o slăbiciune a timișorenilor și au venit cu un zâmbet și o poveste frumoasă și i-au păcălit pe timișoreni”, a atras atenția Vișan.

Mai mult, el a susținut că multinaționalele fac campanie pe față pentru Fritz să fie reales primar.

”A mai aflat că, în 8 iunie 2024, când se va încheia campania electorală, o firmă numită Continental va face o mare chermeză unde va fi invitat Fritz și îi va îndemna pe oameni să-l voteze. Dragilor de alde Continental, sunteți la limita pușcăriei dacă faceți așa ceva! În 8 iunie, la ora 7:00 dimineața, se va încheia campania electorală. Dacă vă dă prin cap ăla cu codițe se faceți chermeză pentru susținerea lui Fritz, eu care v-am anunțat acum eu o să fiu primul care vă va face plângere penală. Țara asta este a românilor. Avem 14 naționalități conlocuitoare pe care le iubim, dar țara noastră este a noastră a celor care trăim în granițele acesteia. Vouă cei de tipul Continental nu vă permitem să ocupați Timișoara. Ați mai făcut o încercare. Pe Opera Română Timișoara, de unde a venit libertatea în România, ați spus steagul LGBT. Ați făcut-o odată și nu se poate ca Timișoara să nu reacționeze. Refuz să cred că Timișoara se lasă să o ocupați încă o dată și sa o călcați în picioare. Acesta este unul din motivul pentru care eu nu stau de-o parte, fiindcă Timișoara sector 1, Bucureștiul și Brașovul sunt orașe ocupate de neomarxiști, progresiști. Facem tot ce putem să ne dezrobim. Timișoara este simbolul libertății românești nu există altceva mai important decât libertatea. Valoarea fundamentală a omului este libertatea. Este prima valoare. Trebuie să gonim ocupantul din țară. Avem nevoie de curaj pentru a ne dezrobi și pe Timișoara și pe sector 1 și pe București și pe Brașov, dar și pe orice localitate de oriunde în țară și în lume unde acest nenorocit de neomaxism progresist a început să pună stăpânire pe tot”, a fost mesajul lui Gelu Vișan.

Comentarii

comentarii