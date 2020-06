Patru instituţii din patru ţări şi un obiectiv: intrarea pe piaţa muncii a tinerilor instituţionalizați

Universitatea de Vest Timișoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș au colaborat pe mai multe paliere, în cadrul proiectului “Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care” finanțat prin programul European ERASMUS+, ambele.

Parteneriatul este format din opt instituții și organizații, din patru țări europene: Universitatea de Vest din Timișoara (România – coordonatorul proiectului), Organizația “The Smile of the Child” (Grecia), Athens Lifelong Learning Institute (Grecia), University of Lusofona (Portugalia), University of Tirana (Albania), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (România), SOS Satele Copiilor (România) și SOS Villages Albania (Albania).

Obiectivul principal al proiectului “Now What?” este de a sprijini tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului în a-și valorifica potențialul cât mai bine.

Proiectul a oferit sprijin tinerilor în vârstă de 16-19 ani care sunt fie în îngrijire în sistemul de protecție a copilului, fie au părăsit sistemul. Domeniile în care aceștia au primit sprijin sunt diverse, și anume: locuire, formare, suport financiar, piața locurilor de muncă, legislație, incluziune socială.

Un aspect important al colaborării a fost vizat de editarea manualului „Abilități de viață pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție rezidențial”.

Manualul este realizat în limba engleză, de partenerii din toate țările implicate în proiect, iar apoi tradus în fiecare limbă națională, respectiv română, greacă, albaneză și portugheză.

Cele peste 250 de pagini ale manualului reunesc informații utile pentru cei care lucrează cu tinerii instituționalizați, aflați la vârsta când se pregătesc să pornească pe propriul drum în viață: gestionarea unui buget personal, alegerea carierei, drepturile angajatului, echilibrarea educației cu viața personală, comunicarea interpersonală și comunicarea de grup, alegerea unui stil de viață sănătos etc.

Cele 500 de manuale tipărite în limba română vor fi de un real folos managerilor de caz și instructorilor de educație din cadrul DGASPC Timiș, dar și celor din cadrul altor Direcții și ONG-uri, cărora urmează să le fie distribuite.

Comentarii

comentarii