Pedofil reținut de mascați, după ce a apărut, pe Facebook, în imagini erotice alături de o fată de 12 ani

Un barbat din Nadrag a fost ridicat de politisti in urma unei actiuni facute de DIICOT. Politistii si procurorii au obtinut un mandat de perchezitie dupa ce pe o retea de socializare au aparut imagini explicite cu un localnic si o minora de 12 ani. In timpul perchezitiei, politistii au gasit si mai multe plante care par a fi cannabis, astfel ca acestea au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, au declarat pentru Lugoj Info.ro mai multi localnici care au privit descinderea fortelor de ordine. Barbatul a fost condus la audieri la sediul DIICOT Timisoara si, cel mai probabil, va fi retinut, scrie lugojinfo.ro.

