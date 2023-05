Pentru că l-a denigrat pe facebook, Stefaniga este obligat să-i plătească 7.000 de lei cu titlu de daune morale fostului ministru Marcel Vela

Judecatoria Timisoara a sanctionat comentariile denigratoare facute in mod repetat in social media de Ioan Mircea Stefaniga la adresa fostului ministru de interne!

Instanta a admis in parte actiunea formulata de reclamantul Marcel Vela in contradictoriu cu paratul Stefaniga, un cetatean din Caransebes care nu-l iubeste deloc pe parlamentarul PNL.

Judecatoria Timisoara a constatat caracterul ilicit al faptei paratului avand ca obiect postarea unor mesaje referitoare la reclamant pe reteaua de socializare Facebook. In consecinta, l-a obligat pe parat la prezentarea de scuze publice pe pagina proprie de Facebook, dar si sa-i plateasca reclamantului Marcel Vela suma de 7.000 lei, cu titlu de pretentii, reprezentand daune morale. La care se adauga suma de 2.140 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Stefaniga are drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei sentinte.

Senatorul Marcel Vela a declarat pentru expressdebanat.ro ca va dona fiecare leu acordat de instanta ca reparatie morala pentru prejudiciul de imagine suferit din cauza postarilor lui Ioan Mircea Stefaniga.

„Intr-o era a Internetului, a liberei exprimari pe orice retea de comunicare, multi oameni, fie ca vorbim de politicieni, sportivi, oameni de arta, jurnalisti sau alte personalitati publice, sunt de multe ori pusi la zid, atacati si denigrati, de la rivali din domeniul lor de activitate pana la indivizi care rabufnesc plini de rautate si de ura cu tot felul de afirmatii nefondate, care fie sunt false, fie intentionat denigratoare.

Ca sa nu mai vorbesc si de unele atacuri concertate care au cauze mult mai adanci, subsemnatul fiind de multe ori o “tinta” preferata, mai ales in perioada in care am avut onoarea sa fiu ministrul afacerilor interne. Cu totii am vazut si situatii mult mai grave, cand oameni achitati de catre onoratele instante judecatoresti aveau imaginea deja facuta praf in presa ori pe retelele de socializare.

“Prezumtia de nevinovatie” a ramas, din pacate, de prea multe ori doar o frumoasa metafora si un drept legal uitat de semeni, iar “respectul” un cuvant pe cale de disparitie… Poate si aceasta situatie ne tine intr-o dezbinare evidenta, intr-un sport national in care unii doresc mereu sa aplice principiul mioritic de a ne “ucide unii pe altii”.

Acum este vorba despre un cetatean (nu conteaza macar de unde), caruia nu o sa-i dau nici numele, foarte spumos in exprimare si la cuvinte denigratoare, pe care nu le voi evoca aici din respect pentru dumneavoastra. Personajul ma jignea non stop din spatele barbatiei unei tastaturi.

Pentru ca eu nu intru niciodata in polemici ieftine si circuri mediatice, am tacut si am decis sa-l actionez in instanta. Deoarece eu nu am actionat in instanta pentru bani, ci pentru un principiu, fiind prima mea experienta de acest tip (…care incepe sa imi placa), am acum nevoie si de ajutorul vostru… CUI SAU UNDE DONAM (PRIMII) 7.000 DE LEI ?!”, a comentat politicianul dupa aflarea solutiei Judecatoriei Timisoara.

Sursa: expressdebanat.ro

Comentarii

comentarii