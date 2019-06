Percheziţii de amploare la locuința unui milionar din vestul țării

Ofițerii de la Direcția Generală Anticorupție Bihor au făcut percheziții, joi seara, la domiciliul familiei Micula, din Oradea. Din primele informații, în atenția polițiștilor ar fi Victoraș Micula, tânărul care s-a remarcat în ultimii ani prin mai multe scandaluri.

“Când e deschis sezonul la ţap, toată lumea caută un trofeu. Aşa-i România, ce să-i faci? În campanie electorală e nevoie de arestaţi”, a fost explicaţia lui Victoraş Micula cu privire la percheziții. Dosarul în lucru ar fi legat de momentul în care Victoraș Micula a fost filmat cu puşca scoasă pe geamul maşinii.

Întrebat dacă anchetatorii au găsit ceva în urma percheziţiilor, Victoraș Micula a dat de înțeles că aceștia ar pune microfoane și s-a arătat dispus să le schimbe bateriile, dacă va fi informat de prezența lor: “Depinde ce caută. Dacă vor să lase microfoane, numai să le aduceţi aminte să îmi spună unde au pus microfoanele, să le schimb bateriile, să audă în continuare”.

Potrivit eBihoreanul.ro, avocatul Răzvan Doseanu a refuzat să dea detalii din dosar, însă a confirmat că acționează ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie.

Victoraş Micula, fiul milionarului bihorean Viorel Micula, este cunoscut pentru aroganțele sale. Pe 3 martie 2019, tânărul teribilist a fost filmat făcând drifturi şi zburând cu un Ferrari de sute de cai putere, pe Centura Oradea.

Victoraş Micula a intrat în atenția opiniei publice după ce a mers cu elicopterul să se roage la mormântul părintelui Arsenie Boca.

La sfârşitul anului trecut, fiul milionarului Viorel Micula a stârnit un adevărat scandal, după ce postat pe o rețea de socializare un video în care apare cu puşca scoasă pe geamul maşinii şi cu un pui de leu pe bord.

Alături de imagine, băiatul de bani gata scria: “Am lei, dar numai în bancnote“.

În două mesaje postate mai târziu, joi seară, pe contul său de Facebook, Victor Micula continuă să se victimizeze, acuzând anchetatorii de abuzuri, dar pe de alt parte oferind indicii cu privire la motivul implicării poliţiştilor anticorupţie: faptul că ar exista suspiciuni că ar beneficia de protecţie.

“În urmă cu puţin timp au “descins” vreo 30 de oameni. Aveau uniforme, aveau mitraliere, aveau tot ce trebuie… deci lăsaţi vrăjeala că nu aveţi echipament în dotare (trimitere la scandalul iscat de uciderea poliţistului din Timiş – n.r.). Din păcate Nu la fel de dotaţi “moral” erau şi majoritatea din echipă. DGA face nişte abuzuri “grosolane” cu privire la faptul că, vezi Doamne, pe mine mă protejează naiba cu puii”, scrie Victoraş Micula.

Concluzia? “Ştiu şi sunt conştient ce urmează. Arestări abuzive, declaraţii încrucişate, tot tacânul stalinist!!! Presiuni ca să declarăm şi ce nu s-a întâmplat niciodată, ca să îşi facă targetul şi, bineînţeles, să nu îşi dezamăgească Sistemul”.

Într-un post scriptum, Micula junior face legătura între ancheta ce îl vizează şi procesul fraţilor Micula cu statul român. “Toate aceste presiuni abuzive sunt făcute datorită procesului cu statul Român. vs Micula, bineânţeles, câştigat şi în ultimă fază. Statul a declarat Tribunalului de la Paris (ICSID) că vor aduce probe noi despre faptul că suntem corupţi şi etc. tot bineînţeles fabricate la comandă… O să crape buba la un moment dat. Şi or să cada capete de sus de tot”, avertizezaă Victoraş, conform ebihoreanul.ro.

Comentarii

comentarii