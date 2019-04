PLUS a înregistrat un minus, prin plecarea fostului consilier al lui Cioloş, Raul Pătraşcu, la PNL Timiş

Lovitură grea, cel puţin de imagine, pentru PLUS, care a înregistrat un minus, prin plecarea din partid a fostului consilier de stat în domeniul politicilor de sănătate la Cancelaria premierului Dacian Cioloş, Raul Pătraşcu, care s-a înscris luni în PNL Timiş.

Absolvent al Universităţii Yale cu diplomă de licenţă în chimie şi al Universităţii de Vest Timişoara, cu diplomă de master în fizică la UVT şi doctorand la UMF “Victor Babeş” Timişoara, în prezent, Raul Pătraşcu, în vârstă de 30 de ani, este parte a echipei de cercetare a Centrului de Medicină Genomică al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”.

“Am decis să vin la PNL din PLUS pentru că am considerat că pot să-mi pun mai bine în valoare ideile. De peste un an lucrez la un plan de sănătate. Acolo m-am simţit îngrădit. (…). Dreapta politică trebuie să fie unită, trebuie să ieşim din această bulă elitistă. Nu consider benefică această atitudine de autosuficienţă (din PLUS, n.r.) şi nu văd cu ochi buni atacul la PNL. Nu am venit să iau locul nimănui, ci să-mi pun la dispoziţie experienţa”, este principalul mesaj al noului liberal timişean.

El a relatat că după toată experienţa dobândită peste hotare a simţit, la fel ca şi alţi tineri plecaţi dincolo, că e mai bine să se întoarcă acasă şi să valorifice aici toată ştiinţa.

“M-am născut în vara anului 1989, iar la revoluţie, părinţii m-au ascuns în cadă, ferindu-mă de eventuale gloanţe rătăcite. Am crescut cu anumite valori pe care mi le-au transmis ai mei. Modeşti, dar de o mare integritate morală, modestie şi dorinţa de a munci pentru a obţine ceva bun. Nimic din ceea ce contează şi este bun nu poate fi obţinut fără muncă. Am încercat încă din gimnaziu să excelez. Din filmele americane mi-a plăcut forma lor de învăţământ, dar o educaţie în SUA costă mult, un an de studii ajunge la 100 de mii de dolari. Am reuşit să obţin o bursă care conţinea şi biletele de avion. (…). Am fost pasionat de medicină, fratele meu este ortoped. Am cunoscut sistemul medical ca pacient, student şi din interior. (…). Am asistat la proceduri medicale şi administrative, în SUA. Revenit în ţară din motive personale – ca să fiu mai aproape de familie, dar şi pentru că mă simţeam în SUA, singur profesional. Ştiam că ceea ce fac nu fac pentru ai mei. Şi toţi cei care au plecat şi lucrează acolo, ştiu că simt la fel”, a detaliat Raul Pătraşcu.

O invitaţie adresată de premierul Dacian Cioloş s-a finalizat cu numirea sa drept consilier în respectivul Cabinet. Timp în care a putut să vadă mai bine problemele familiilor victimelor #colectiv, pentru că “existau cazuri în care părinţii nu aveau acces la foaia medicală a copiilor şi nu puteau lua decizii. Mi s-a părut ceva de nedescris şi le-am promis atunci că voi rectifica situaţia. A fost foarte greu, deşi se făcea printr-un ordin de ministru. Două luni jumate mi-au trebuit să-l obţin. Acum, dacă un copil suferă un accident sau altceva grav, părintele poate avea acces la fişa medicală, chiar dacă copilul are 18 ani şi o lună”, spune Pătraşcu.

Tot din minister a văzut partea de infecţii nosocomiale, standardele după care se făceau dezinfecţiile din spitale fiind cele din 1982. “Le-am schimbat prin ordin de ministru, am înăsprit standardele de curăţenie, nu doar să se fac mai des sterilizarea, ci şi să se facă la standarde europene, astfel ca rata infecţiilor să scadă, dar am şi încurajat medicii să anunţe aceste infecţii” şi a contribuit la oprirea trucării licitaţiilor pentru dezinfectanţi, atunci fiind în prim plan scandalul Hexifarma.

Politic, Raul Pătraşcu spune că a părăsit PLUS pentru orgoliile şi veleitarismul celor de acolo, care crezându-se elite consideră că nu mai au nimic de făcut… pentru că au atins perfecţiunea.

Prima întâlnire cu liderul PNL Timiş, Nicolae Robu, a avut loc în vara anului 2018, când a venit la primărie pentru o autorizaţie de amplasare a unor corturi, iar edilul l-a lămurit că dreapta politicii româneşti trebuie să fie unită, iar partidul Brătienilor este deschis tinerilor.

