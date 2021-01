PNL Timiș, umilit de Ludovic Orban

Ludovic Orban, încă președintele PNL România, are o mare calitate: vechimea în PNL de aproape 31 de ani. Dovada unei constanțe într-un partid, un atribut mai rar vizibil în zilele noastre. Același Ludovic Orban și-a redus însă cercul vocațiilor admirabile la un singur punct: acea calitate expusă mai sus. Una singură. Un fel de ”acesta este punctul meu de vedere”, tipic persoanelor rigide și limitate. Nu mare mi-a fost mirarea să-l văd și să-l ascult pe Rareș Bogdan, într-un interviu ca un strigăt, dat postului TV Aleph, mai exact lui Ion Cristoiu, despre revolta liberalilor împotriva lui Orban. Cine s-ar putea mira despre revolta unui partid, mai ales când acesta pierde locul I în alegerile generale? PNL, care striga ”victorie!” înaintea rezultatelor din decembrie 2020, are acum o mare problemă: grăbirea unui congres în care Orban să fie pus în afara poziției de lider formal, căci lider informal, oricum nu ar putea fi: prezintă semnele unor complexe de inferioritate vizibile, are probleme mari de comunicare, tendința de camuflare a adevărului, lipsa personalității extrovertite echilibrată, așa cum i-ar sta bine unui conducător adevărat, și multe altele…

Din păcate, Orban a umilit organizația PNL Timiș încă din februarie 2020, când l-a lăsat candidat pentru postul de primar al Timișoarei pe Nicolae Robu, cu un arsenal de dosare penale, iar cu unul dintre ele, chiar în judecată, ceea ce era contrar statutului PNL, mai exact, contravenea capitolului de etică a PNL. Orban, un mare neștiutor în interpretarea semnalelor mass – media, nu a perceput critica obiectivă și argumentată, iar lipsa unui candidat credibil PNL pentru Primăria Timișoarei a adus după sine, desigur, pierderea funcției de primar. Șansa lui Dominic Fritz a fost exact aici: pe lângă alegătorii USR PLUS, lui i-au dat votul toți liberalii care așteptau să scape de ”dezastrul Robu”, plus simpatizanții ideii unei Timișoara fără dictatură! Orban și-a pus amprenta sa nefericită pe soarta PNL, la alegerile pentru CLT și Primăria Timișoara. Poate că USR-PLUS i-ar putea chiar mulțumi?!

Recent, șirul încurcăturilor create de Ludovic Orban a umilit și mai mult filiala PNL Timiș. PNL Timiș are doar doi reprezentanți la guvern, de fapt unul, pentru că al doilea este din județul Alba, pe locul… Timișului. Nimeni, vreodată, în istoria negocierilor, nu a putut obține ceva mai umilitor. Nici Germania după al doilea război mondial, nu a obținut ceva mai prost. Ce dorește Ludovic Orban cu Timișul? E vreo răzbunare? E incapacitatea sa de a face față unei negocieri inteligente? USR s-a ”bătut” pentru postul de prefect al Timișului, și l-a obținut. Cei ce pierd nu trebuie să fie furioși pe cei ce câștigă, ci pe propria lor slăbiciune.

Liberalii doresc să plece Orban din fruntea partidului lor. Dacă asta vor, atunci să facă ceea ce le cere interesul lor, nu al unor grupuri, cum deja ne-am săturat să auzim, să vedem, să simțim etc….

