Polițiști de la poliția națională, sancționați de colegii lor de la poliția locală pentru că au parcat ilegal

Doi subofiteri de la Politia Lugoj au fost sanctionati miercuri in urma unei actiuni a Politiei Locale care a vizat parcarile ilegale pe raza municipiului Lugoj.

In timpul actiunii, politistii locali au observat ca mai multe locuri de parcare rezervate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Lugoj erau ocupate de masini ce nu apartineau acestui serviciu.

In urma verificarilor s-a stabilit ca autovehiculele apartin unor politisti care au considerat normal sa isi parcheze masinile particulare acolo, pentru a fi mai aproape de serviciu, parcarea respectiva aflandu-se la 50 de metri distanta de intrarea in sediul Politiei Lugoj. Ambii politisti sanctionati si-au recunoscut faptele si au acceptat sa isi mute autovehiculele in alta zona. O mare parte a parcarii din Piata IC Dragan este rezervata masinilor Ministerului Afacerilor Interne, SPCLEP Lugoj si Episcopia Greco Catolica, printr-o decizie a Primariei Lugoj. In ultimele luni, mai multi lugojeni s-au plans de faptul ca politistii, care ar trebui sa fie un exemplu pentru comunitate, parcheaza masinile personale pe locuri interzise, scrie lugojinfo.ro.

