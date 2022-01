Polițistul care a amenințat cu pistolul un șofer de TIR pe autostrada A1, retras de pe teren și trimis la psiholog

Politistul care a amenintat cu pistolul un sofer de TIR din Turcia, in 26 decembrie, pe autostrada A1, in apropiere de Vama Nadlac 2, a fost retras de pe teren si trimis de urgenta la o testare psihologica. Gestul agentului principal Daniel Stepanescu nu a fost apreciat de superiorii sai din cadrul IPJ Arad, mai cu seama ca imaginile video cu acest incident au aparut pe retelele de socializare, motiv pentru care s-au dispus masuri dure impotriva politistului.

Acesta nu va mai executa serviciul de patrulare pe autostrada, urmand sa-si desfasoare activitatea la dispecerat. Sanctionarea politistului a starnit protestul Sindicatului DECUS Arad, prin liderul Valer Kovacs, care a solicitat conducerii Politiei Romane sa precizeze daca prin „aceste metode” de sanctionare se doreste descurajarea politistilor operativi de a mai scoate pistoalele din dotare, in caz de necesitate.

De asemenea, intr-un mesaj dur postat pe Facebook, Valer Kovacs acuza faptul ca politistii trebuie sa devina slugi perfecte ale sefilor montati politic.

Iata mesajul:

„Va amintiti cu siguranta povestea colegului meu de la Brigada Autostrazi, care, zilele trecute a avut curajul de a scoate pistolul din toc la un cetatean turc recalcitrant, fara sa traga nici macar un foc de avertisment.

Azi am aflat cu regret in suflet ca a fost programat pentru o testare psihologica in regim de urgenta, a fost mutat ca dispecer, desi zona operativa e la limita existentei. Stau si ma uimesc pe zi ce trece si ma intreb oare cine a fost “genialul” care l-a trimis la psiholog pe colegul nostru ca a indraznit sa scoata pistolul din toc.

Ce sa intelegem noi, cei din operativ din toata povestea asta? Ca daca scoti pistolul din dotare esti trimis la psiholog si mutat urgent pe alt schimb? Ce se doreste cu Politia Romana? Sa devina o sluga perfecta care nu gandeste, nu actioneaza, nu are curajul sa faca nimic in afara de ce spun sefii montati politic?

Ce spun cetatenii romani despre noi? Ca suntem prea slabi sau nu suntem pregatiti suficient? Se doreste bagarea pumnului in gura? Pentru ce? Pentru ca lucram? In alte state, daca devii agitat si reclacitrant, politistii nu doar ca trag focuri de avertisment, ba mai mult esti umplut de gloante la propriu. Oare daca colegul nostru ar fi utilizat arma? Era mutat in alt judet al tarii?

Toate aceste lucruri ne descurajeaza pe noi cei activi sa aplicam legea cu fermitate si profesionalism. Unde se vrea sa ajunga institutia din care si eu fac parte?”

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii