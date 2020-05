Polițistul din Timiș, dat afară după ce s-a opus amenzilor Covid-19, face apel la ministrul Marcel Vela și la idolul său, Traian Berbeceanu, să intervină

Dupa ce, in sedinta de comanda a IPJ Timis, de joi, s-a luat in discutie trecerea in rezerva a agentului sef Valer Kovacs, liderul sindicatului DECUS Timis, ca sanctiune pentru atitudinea sa fata de conducatorii institutiei, acesta a adresat un apel ministrului de Interne Marcel Vela, idolului sau, Traian Berbeceanu, sa intervina pentru a curma aceasta “executie” abuziva.

Reproducem textul postat de Valer Kovacs pe pagina sa de Facebook.

“Ce vor crede copiii mei, de mine? Ca am fost dat afara din Politie, pentru ce? Ca am aparat niste drepturi? Va rog sa va uitati in declaratia mea de avere. E goala, dragi romani.

Veti intelege ca am fost un politist corect toata viata mea, cu toata lumea, indiferent pe cine am deranjat.

Cum sa destitui un politist de cariera dupa 18 ani de activitate cu scoala militara pe probleme sindicale ca am expus publicului neregulile din sistem?!

Am vorbit in numele Sindicatului, cu calitatea de avertizor de integritate aparat de Legea avertizorilor de integritate in vigoare.

De ce nu se respecta legea in Romania? Cum sa destitui un politist care NU are dosar penal, doar pentru” prejudiciu de imagine adus institutiei” invocat de sefii care nu ma suporta si vor sa dispar? Acest prejudiciu nu exista!

Sunt multi colegi cu dosare si lucreaza de ani de zile si nu i-a destituit nimeni. Eu am fost cel care a sesizat acte de CORUPTIE ale unor sefi din Inspectorat la organele abilitate.

Cum sa fiu destituit in concediu medical, la scurt timp de la externare din spital? Cum sa permiteti aceste abuzuri grosolane din partea conducerii IPJ Timis bazate pe modificarea adusa statului politistului prin care sa fi destituit din politie ca o masea stricata?

Se vede de la o posta ura ce o manifesta fata de mine acesti manageri, pentru ca nimeni nu le-a deranjat pilele niciodata.

Eu am fost politistul care in luna februarie la inceputul epidemiei, am solicitat in scris conducerii Politiei Romane sa fiu transferat de urgenta in linia 1, pentru tara, pentru romani, nu pentru afirmare.

Fac apel la toate sindicatele si societatea civila din Romania sa ma sustina. Am vrut sa avem o politie normala, ca afara, fara coruptie!”, se incheie apelul politistului din TImișoara.

