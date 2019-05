Poveste ireală la un spital județean. O familie s-a pregătit de înmormântare, după ce un medic a anunțat decesul unui pacient, care de fapt este viu

O întâmplare uluitoare, dar care nu este prima de acest fel, a avut loc luni, în cadrul Spitalului Județean Arad.

„Ieri dimineață (luni), în jurul orei 6… 6 și ceva, doamna doctor David – cred că Annamaria o mai cheamă, de la Gastroenterologie l-a sunat pe tatăl meu. Fratele tatălui meu a fost internat pe această secție. Deci, doamna doctor l-a sunat pe tatăl meu să-i spună – poate nu exact cu aceste cuvinte, însă încerc să vă redau discuția cât de bine pot – că fratele lui a intrat în comă, că îi pare rău că nu s-a mai putut face nimic pentru el. I-a transmis tatălui meu condoleanțe și i-a spus că pacientul mai trebuie să rămână vreme de vreo două ore în salon, că așa sunt procedurile. Apoi i-a spus că trebuie să meargă să dea o declarație prin care să spună că nu mai e nevoie de autopsie, cunoscându-se cauzele decesului. Totodată, i-a spus că astăzi (marți), pe la ora 6, putem să mergem după el”, a declarat, pentru specialarad.ro, nepoata bărbatului internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

Până aici totul pare normal. Este o situație în care pacientul a decedat, iar medicul empatizează cu familia, sunând să-și prezinte scuzele că nu a putut face mai multe pentru el și să își prezinte condoleanțele.

Mai departe, familia s-a pregătit, creștinește, de înmormântare, a luat legătura cu o firmă de servicii funerare și s-a pregătit să meargă la spital să-și ridice mortul. Însă ceea ce urmează o să vă lase cu gurile căscate și, probabil, cu un sentiment de revoltă.

„Am mers la Kuki (n.red. – îi putem da numele, fiindcă la cât este de cunoscut în Arad, nu-i mai facem noi reclamă acum), am plătit tot ce era de plătit, am ales tot ce era de ales. Am rezolvat tot ce trebuia să rezolvăm și ne-am întors la spital unde am aflat, cu stupoare, că fratele tatălui meu trăiește, de fapt. Am aflat că acesta este la terapie intensivă, evident, în stare gravă, dar că nu murise. Am înțeles că făcuse un stop… probabil cardio-respirator și că a fost resuscitat. Nici nu știu să vă spun cum ne simțim. Este revoltător. Este de neconceput, aș zice. Oricui povestim, prima oară pufnește în râs, apoi are o reacție de revoltă. Este incredibil”, mai spune nepoata bărbatului declarat decedat și care de fapt era viu.

Contactați de Special Arad, cu reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad au transmis următoarea poziție: „A avut loc o convorbire telefonică între medicul curant și aparținători, în care medicul i-a înștiințat despre starea critică a pacientului și despre faptul că șansele de supraviețuire sunt minime. Totodată, medicul le-a explicat și care sunt procedurile ce trebuie urmate, în cazul în care survine decesul”.

Sursa: specialarad.ro

