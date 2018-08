Povestea frumoasei fete din Timișoara care nu mai vrea să se întoarcă acasă. Doarme pe o bancă din Arad

O tânără de doar 22 de ani care fost dată dispărută în Timișoara, a fost găsită în Arad dormind pe o bancă pe Strada Traian Moșoiu.

Din puținul pe care îl vorbește, se știe că Helen este din Timișoara, că a terminat Liceul Baptist, dar mai multe nu spune, decât că „oamenii sunt răi”.

O comunitate de arădeni, prin pagina de facebook Vocea Străzii Arad , a reușit să afle mai multe postând o poză cu Helen, la care a comentat se pare sora acestei fete, Eliza Gherasim: „Bună, fata din poza pe care ați postat-o ieri e sora mea! Ma întreb cum a ajuns în Arad!? E foarte mult de povestit, idee e ca nici noi nu știm exact ce s a întâmplat cu ea sau de la ce e asa. Ea nu vrea sa vb cu noi, nu vrea sa audă de familie și nu vrea sa stea acasă și nici la verișoara mea unde a mai stat…sta pe unde poate dar nu e ok. Am dus-o și la spital a stat internata o luna acolo, a luat și medicamente dar cand a ieșit nu le a mai luat pt ca nu a vrut. Multa lume a încercat sa o ajute dar pe toți ii depășește situația. Cu mine nu mai vb de mult timp, e supărata pe mine dar nu știu de ce… Nu știu cine ar putea o ajuta pt ca nu vorbește și nu are încredere în oameni, spune ca a fost rănită mult.”

Din comentariile altor utilizatori, se pare că fata nu are probleme psihice, a mai plecat din diferite locuri, a fost și la București la Teen Challenge și că nu dorește deloc să se întoarcă acasă.

„Eu sincer nu înțeleg de unde are atâta putere sa treacă prin asa ceva, sa stea pe strada, ma infior”, mai spune sora ei.

În momentul de față, unul din arădenii care stau în blocul în fața căruia dormea Helen, a dus-o la un hotel unde i-a plătit cazarea pe timp de 4 nopți, iar cei dare doresc să-și ofere ajutorul în orice ar consta acesta, o pot face la acest arădean sunând la numărul de telefon: 0720005805, însă acesta dorește să rămână anonim.

Sursa: specialarad.ro

Comentarii

comentarii