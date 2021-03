Prefectul de Timiș și primarul Timișoarei pregătesc orașul de carantină

Mesaje alarmante despre o posibilă plasare a Timișoarei în carantină au transmis, vineri, noul prefect de Timiș, avocatul Zoltan Nemeth și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ambii membri ai USR PLUS.

Zoltan Nemeth, USR PLUS, a fost numit joi, 4 martie, prefect al județului Timiș. În primele 24 de ore, spune acesta, a încercat să caute soluții pentru situația epidemiologică în care se află județul. După primele discuții și analize verificate acesta constată că, într-adevăr, noua tulpină de COVID-19 se transmite deja comunitar pe raza județului Timiș. Acesta mai infirmă mitul că rata de infectare foarte mare din Timișoara este datorată doar faptului că aici se testează masiv.

”Mi-am petrecut primele 24 de ore în funcția de Prefect căutând soluții pentru situația epidemiologică în care ne aflăm acum.

Am avut discuții atât cu domnul Secretar de Stat, Raed Arafat, cât și cu directorul DSP Timiș Flavius Cioca; domnul Cristian Oancea, directorul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr.Victor Babeș Timișoara; Dorel Săndesc, vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă și cu șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul ”Victor Babeș”, domnul doctor Virgil Musta.

Am încercat să înțeleg cât mai bine situația concretă în care ne aflăm.

La nivelul Municipiului Timișoara și a zonei periurbane, cifrele nu arată deloc bine. Creșterea accelerată a numărului de persoane infectate pune presiune pe spitalele din Timișoara.

În momentul de față, în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, nu mai există locuri libere.

Specialiștii mi-au confirmat că noua tulpină este mult mai contagioasă, iar răspândirea comunitară s-a produs deja la nivelul județului nostru.

De asemenea, trebuie să infirm un mit care circulă în mass-media locală: Timișoara nu este singurul oraș unde are loc o testare masivă a populației. Același lucru se întâmplă și în Cluj-Napoca – dar în momentul de față, Timișoara este, din păcate, orașul cu cele mai multe rezultate pozitive ale acestor testări.

Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Irlanda, Suedia și Cehia au impus deja o serie de măsuri mai stricte pentru limitarea răspândirii virusului.

În această după-amiază, am primit o mulțime de mesaje cu fotografii din supermarketuri și de la terase unde nu se respectă regulile și nici nu se poartă masca corect.

Știu că după o săptămână de lucru, fiecare dintre voi vă doriți să petreceți acest weekend alături de cei dragi – dar fac apel la fiecare dintre voi să tratați cu maximă seriozitate situația în care ne aflăm.

Trebuie să respectăm cu strictețe recomandările specialiștilor!”, a transmis, pe pagina sa de facebook, prefectul de Timiș Zoltan Nemeth.

Și Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a afirmat, vineri după-amiaza, că orașul întrunește conditiile pentru declararea carantinei

„La ultima analiză Timișoara a îndeplinit criteriile, acest punctaj l-am atins și de aceea există această recomandare de carantinare. Virusul nu respectă limitele unui UAT, pentru că degeaba facem o carantină doar de ochii lumii dacă după două săptămâni nu am reușit să reducem rata de infectare. Trebuie să găsim o cale să stopăm acum creșterea rapidă pe care o vedem. Din păcate, avem de-a face cu tulpina britanică, foarte agresivă, și situația e în pericol să scape de sub control. Creșterea cifrelor din ultimele zile, unde s-au dublat aproape îmbolnăvirile zilnice, vom vedea rezultatele în spitale peste două săptămâni. Încă nu simțim impactul întreg al acestui val în spitale. Deja spitalele sunt suprasolicitate, sunt la limită și de aceea trebuie să ne gândim foarte bine ce putem face acum ca să evităm să ne scape situația de sub control”, a spus primarul Dominic Fritz, la Radio Timișoara.

