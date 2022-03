Premieră! La Universitatea Politehnica Timișoara și-au început activitatea primele grupe de excelență

E binecunoscut faptul că elevii pasionați de programare și de zona IT în general se îndreaptă spre Universitatea Politehnica Timișoara, mai ales că instituția a încurajat și susținut mereu performanța.

Odată cu debutul celui de-al doilea semestru al actualului an de învățământ, UPT vine cu o nouă premieră – formarea unor grupe de excelență, care să valorifice la maxim potențialul studenților și din rândul cărora să fie, eventual, selectați viitorii profesori sau specialiști de înaltă performanță.

La inițiativa rectorului UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, au fost formate, pentru început, două grupe de performanță, la Facultatea de Automatică și Calculatoare, respective Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, unde au fost invitați să se înscrie studenții din anul I care au avut rezultate bune la olimpiadele și concursurile din perioada liceului, precum și cei care au obținut rezultate bune la programare în decursul semestrului I.

Grupele de excelență care au început deja, fiecare cu câte 20 de studenți, sunt următoarele:

Tehnici Avansate de Programare;

Sisteme Inteligente cu Microcontrolere și Procesoare.

Înscrierea în cadrul acestor grupe s-a făcut pe bază de invitație, pentru studenții cu rezultate deosebite în liceu și va însemna participarea la activități suplimentare, cu posibilitatea recunoașterii acestora la anumite discipline obligatorii, dar și pregătire supervizată pentru participarea la concursuri.

Cursurile sunt susținute de cadre didactice care au fost în trecut olimpici la disciplinele respective, iar orarul a fost astfel stabilit încât să nu se suprapună cu celelalte cursuri.

Studenții înscriși în grupele de excelență vor avea acces la burse suplimentare din veniturile proprii ale universității și vor fi sprijiniți la concursurile universitare din țară și străinătate printr-un sistem de granturi dedicate. Totodată, acestora li se vor recunoaște anumite activități didactice dacă efortul în domeniile acelor discipline a fost suplimentar în cadrul sistemului de excelență.

Prin aceste grupe de excelență, Universitatea Politehnica Timișoara urmărește să le creeze tinerilor care excelează în IT toate condițiile pentru a se dezvolta în acord cu potențialul pe care îl au și, de ce nu, să recruteze viitorii colegi din universitate. Ideea va putea fi extinsă în anii următori și spre alte facultăți sau domenii.

„Înființarea unor grupe de excelență la Universitatea Politehnica Timișoara este un proiect care ni s-a părut foarte interesant pentru că avem, la majoritatea facultăților – chiar dacă am început pe zona de IT, la Facultatea de Automatică și Calculatoare, respectiv, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – un număr mare de studenți cărora planul de învățământ le oferă o pregătire foarte bună pentru piața muncii, dar avem și o serie de studenți cu rezultate foarte bune pe zona de olimpiade, concursuri studențești, care ar putea acoperi mai mult. Avem și studenți de excepție din care, sper eu, să recrutăm la un moment dat viitori colegi. Atunci am venit cu această inițiativă care nu schimbă planul de învățământ, ci adaugă, pe semestru, câte un curs care e ținut, în acest an, de exemplu, de oameni care au fost și ei olimpici la un moment dat și care știu ce nevoi au studenții foarte buni. Urmărim ca prin acest curs, pe de o parte, să-i provocăm să învețe mai mult, iar pe de altă parte să încercăm să-i atragem și spre zona de cercetare, în anii mai mari. Va fi câte un curs pe semestru, deocamdată pe zona de IT, dar ne propunem să extindem proiectul și spre alte facultăți, bineînțeles cu specificul dat de domeniile facultăților respective”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

