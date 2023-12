Premieră națională la Universitatea Politehnica Timișoara: primul vehicul pe patru roți, propulsat cu hidrogen

Atunci când a lansat, cu succes, bicicleta cu hidrogen (H2 Bike), cu ocazia Nopții Cercetătorilor, colectivul de la Departamentul Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei din Universitatea Politehnica Timişoara, condus de profesorul Corneliu Crăciunescu, a promis că următorul obiectiv va fi realizarea unui vehicul pe patru roți, propulsat tot pe bază de hidrogen. Iată că s-au ținut de cuvânt, realizând primul astfel de vehicul din România.

Realizarea bicicletei cu hidrogen a fost un succes în primul rând pentru că a permis oricui ştie să folosească o bicicletă să experimenteze varianta alimentată cu hidrogen, puţine fiind locurile din lume în care un vehicul cu hidrogen poate fi efectiv testat de cei interesaţi, acesta fiind marele avantaj al originalei iniţiative pornite din UPT.

Noul proiect, cel cu maşinuţa cu hidrogen, promite să continue afirmarea rolului UPT de promovare a unor soluţii tehnice de interes pentru comunitate şi este de remarcat în special interesul tinerilor pentru aceste soluţii (tineri de la mai multe licee din Timișoara au fost angrenaţi în activitatea de dezvoltare a soluţiilor de acţionare pe bază de hidrogen, cu ocazia unor vizite de practică în atelierele Departamentului de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei).

Chiar dacă nu este încă finalizată complet (mai este de lucru la realizarea caroseriei și la sistemul de frânare), mașinuța este funcțională, iar studenții implicați în construcția acesteia au realizat chiar și o demonstrație.

Pentru construcția mașinuței s-au folosit aceleași componente utilizate și la bicicleta cu hidrogen, la care s-au adăugat și unele elemente suplimentare specifice.

„Ideea principală a fost de a fi utilizată ca proiect demonstrativ pentru studenții Facultății de Mecanică a UPT, iar satisfacția a fost cu atât mai mare cu cât, pe lângă studenți, s-au arătat deosebit de interesați și elevii de la mai multe licee din județele Timiș și Hunedoara, care își doresc să urmeze o carieră în domeniul ingineriei. Din cunoștințele mele, acesta este primul vehicul pe 4 roți care s-a realizat în România și care folosește energie pe bază de hidrogen”, a declarat prof.univ.dr.ing. Corneliu Crăciunescu, coordonatorul proiectului.

Ideea realizării mașinuței alimentate cu hidrogen s-a născut ca urmare a derulării proiectului Romanian Network for New Energy Solutions (RONNES), coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara, având ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în valoare de 185.225 de euro, finanțat prin Fondurile Norvegiene sub coordonarea Innovation Norway, un proiect mai larg, ce urmărește formarea și conștientizarea publicului larg în domeniul energiei regenerabile și a eficienței energetice.

Comentarii

comentarii