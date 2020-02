Premieră! Târgul Apicultorilor Bănățeni are loc, în weekend, la Dumbrăvița Timiș

Asociația Crescătorilor de Albine din România – Timiș, împreună cu Primăria și Consiliul Local din Dumbrăvița, organizează Târgul Apicultorilor Bănățeni în Dumbrăvița Timiș, în acest sfârșit de săptămână, 15-16 februarie 2020.

Miercuri 12 februarie, la conferința de lansare și prezentare de la Primăria Dumbrăvița, a dulcelui eveniment la care vor participa peste 30 de producători, au fost prezenți primarul Victor Malac și ing. Ioan Fetea – președinte ACA România.

Organizatorii își propun obiective îndrăznețe, dorind ca Târgul Apicultorilor Bănățeni de la Dumbrăvița să intre în rândul expozițiilor naționale de profil ca expresie a mândriei și hărniciei locuitorilor ținuturilor noastre.

Pentru aceasta, sesiunea științifică va fi asigurată de specialiști ai Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură din București, personalități recunoscute în mediul academic și nu doar, cercetători precum dr. med. vet. Vasilică Savu și dr. med. vet. Agripina Șapcaliu.

Ei vor împărtăși noi abordări a temei de actualitate: ”Toxicitatea în stupi”, iar dr. med. vet. Daniel Popovici va susține: „Hrănirea albinelor fără adulterarea mierii”. Comunicări importante pentru etapa viitoare, măsuri și forme de stimulare și ajutorare a apicultorilor vor susține și reprezentanții D.S.V.Timiș, O.J.Z. Timiș, A.P.I.A. Timiș și Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș.

”Pentru prima dată se dorește o mai mare apropiere între filialele Asociație Crescătorilor de Albine din România, din județele vecine Timișului, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Mehedinți, astfel încât, împreună, să poată elabora strategii de dezvoltare și eficientizare a cadrului organizatoric și de producție apicolă în această parte a țării. Și cum bănățeanul nu-și uită vecinii, la sărbătoare sunt invitați și apicultorii din Serbia și din Ungaria. Se dorește o dovadă a respectului reciproc și a prieteniei care caracterizează lumea apicultorilor de pretutindeni”, spus Petre Doda – președintele ACA Timiș.

”În premieră târgul are loc la Dumbrăvița și ne bucurăm că am reușit să încheiem un parteneriat cu ACA Timiș, venim și în sprijinul apicultorilor din localitate. Sperăm că târgul va fi folositor pentru toți locuitorii din Timiș. Este o mândrie pentru noi ca acest eveniment are loc în localitate”, a spus primarul Victor Malac.

Ioan Fetea a venit tocmai de la București să susțină această importantă manifestare pentru apicultoriii din Timiș și din Banat. El a spus că este mare nevoie de asemenea evenimente fiindcă astfel are loc o promovare a mierii și a produselor din miere românești și producătorul vine față în față cu consumatorul și pot comunica, un lucru foarte important.

Mierea românească este sănătoasă, consumați-o cu încredere – a fost mesajul lui Fetea către bănățeni.

Primăria Dumbrăvița asigură pe perioada Târgului Apicultorilor Bănățeni o linie gratuita de transport pe relația Primăria Dumbrăvița – Sala Polivalentă, cu speranța participării unui număr cât mai mare de consumatori de produse apicole, atragerii tuturor celor care doresc un mediu sănătos pentru noi și pentru generațiile viitoare din Banat.

Comentarii

comentarii