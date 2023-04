Primăria Timișoara a pierdut definitiv procesul cu societatea ELBA

Scandalul liniilor de tramvai din bucla de la Gara de Nord„ provocat în anul 2019 de fostul primar, dl. Nicolae Robu, a luat sfârșit.

În septembrie 2019, accesul tramvaielor pe bucla de întoarcere de la capătul liniei a fost blocat de cei de la ELBA, societate care este proprietară a terenului unde se află respectiva buclă. În consecinţă, mijloacele de transport în comun nu au putut să circule, la faţa locului ieşind un circ cât casa între reprezentanţii societăţii şi echipa condusă de primarul de-atunci, Nicolae Robu.

Iată ce declara primarul Nicolae Robu, în fața jurnaliștilor chemați de domnia sa la fața locului:

”Ne-am întâlnit la ora 8.00, o delegație a Primăriei Timișoara și o delegație de la Elba. La începutul discuției, domnul director mi-a spus că ei doresc că noi să ne angajam să retragem plângerea pe care am formulat-o în instanță. Noi am dat în judecată societatea pentru această zonă. Am răspuns imediat că noi suntem dispuși să retragem plângerea respectivă dacă se termină această confruntare între noi pe tema accesului nostru pe propria proprietate. După care dânsul a cerut să o ascultăm pe doamna avocat care îi reprezintă.

Am fost uluit când dânsa a spus că avem 1 din 3 posibilități la dispoziție: să facem expropriere și să plătim valoarea terenului, să plătim o chirie pentru că trec liniile de tramvai pe proprietatea societății sau să cumpărăm terenul pe care trec liniile de tramvai.

Toate 3 variantele erau din zona mercantilă. Eu m-am enervat, m-am ridicat și am spus că nu retragem nicio plângere, noi avem o proprietate publică și trebuie să ne dea dreptul să ne folosim bunul public. Vom vedea ce stabilește instanța și m-am retras de la discuție.

Am cerut să se solicite o ordonanță președințiala prin care să ne fie permis să ne folosim bunul până la pronunțarea instanței de judecată”.

”Eu, ca jurist, am fost “uluită” de abuzul de putere la care am asistat, de încălcarea dreptului de proprietate privată de către un primar care se considera ”liberal”. Despre comportamentul agresiv al celui care se pretindea a fi deasupra legii, am relatat imediat după ce s-a încheiat întâlnirea dintre părți.

Acum, fostul primar va fi “uluit” atât de soluția instanțelor de judecată, cât și de cuantumul cheltuielilor de judecată care vor trebui recuperate, probabil, de la domnia sa”, spune avocatul Lavinia Tec.

„Primăria Timișoara, în pofida repetatelor noastre solicitări și adrese, pe care le-am transmis de peste un an de zile, a decis să ne dea în judecată pentru a ne lua dreptul la proprietate. De la momentul privatizării, din anul 1991, terenul este proprietatea Elba. Noi vrem să ajungem la un acord prin care să apărăm interesele timișorenilor dar și ale acționarilor noștii. Tramvaiele au circulat până acum câteva luni în baza unei bune înțelegeri, pe baza promisiunii primăriei că acea linie va fi mutata și va continua pe partea spre Solventul. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar acum, fiind obligați să igienizam acel teren, am încercuit întreaga proprietate”, spune în 2019 Bogdan Cocian, directorul general al ELBA SA.

Procesul s-a încheiat după 4 ani de judecată în primă instanță (tribunal), apel (curte de apel) și recurs ( ICCJ) cu soluția de respingere a cererii formulate de fostul primar Nicolae Robu împotriva societății ELBA S.A.

