Primăria Timișoara a pierdut procesul cu Direcția Județeană pentru Cultură, în cazul Podului Mihai Viteazu

„Războiul” interinstituțional dintre Nicolae Robu și Sorin Vlad Predescu a avut o nouă rundă, tranșată de această dată de Tribunalul Timiș. Din câte se pare, și de la distanță, și fără să fie direct implicat, tot Predescu are câștig de cauză. Din informațiile obținute de Ziua de Vest, ar fi vorba despre o controversă referitoare la extinderea Podului Mihai Viteazu.

Mai precis, pe 15 octombrie, Tribunalul Timiș a judecat dosarul 2326/30/2020, în care reclamanții Municipiul Timișoara reprezentat prin primar și primarul Municipiului Timișoara cereau anularea unui act administrativ al pârâtului Direcția Județeană pentru Cultură Timiș. Decizia judecătorilor? „Tip soluție: Respinge cererea.

Soluția pe scurt: Respinge acţiunea. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 15 octombrie 2020. Document: Hotarâre 849/2020 15.10.2020”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Despre ce ar fi, mai exact, vorba? Am cerut informații suplimentare Direcției Județene pentru Cultură Timiș. Dacă actuala directoare și-ar fi dat acordul, am fi primit, de la un jurist al instituției, date despre obiectul acestui dosar. Până la momentul redactării acestui articol, după câteva ore, nu am primit nicio informație oficială.

Apelând și la reprezentanții departamentului de comunicare al primăriei, nici aceștia nu au putut, cel puțin pentru moment să ne dea detalii. La ora 17.00, juriștii instituției erau plecați, ei terminând programul la ora 16.30. Alina Pintilie, directoarea Departamentului de Comunicare a spus că se va interesa și, dacă va afla detalii, ni le va comunica miercuri dimineață.

Informațiile privind obiectul dosarului judecat de Secția de Contencios-Administrativ a Tribunalului Timiș ne-au fost oferite, însă, de Sorin Vlad Predescu, fostul șef al Direcției Județene pentru Cultură Timiș, „deportat” cu concursul primarului Nicolae Robu la DJC Dolj. În locul său, pe perioada detașării, a fost adusă Lelica Crișan, șefă Biroului Eficientizare Energetică Blocuri din cadrul Primăriei Timișoara.

Predescu ne-a spus că între DJC Timiș și primărie, la momentul plecării sale, existau două dosare. Unul în penal, deschis în urma plângerii făcută de instituția condusă, la acel moment, de el, după ce municipalitatea nu a respectat ordinul de sistare a lucrărilor la trotuarele „șotron” din zona centrală a orașului. Altul, deschis ca urmare a plângerii făcute de primărie după ce Direcția Zonală de Monumente Istorice a dat aviz negativ extinderii Podului Mihai Viteazu pentru realizarea trotuarelor și pistelor de bicicliști pe ambele sensuri. Cel din urmă este și cel în cauză.

„Este vorba despre un dosar în contencios-administrativ prin care primăria ne cerea nouă să eliberăm aviz pentru una din variantele pe care ni le-a propus pentru extinderea Podului Mihai Viteazu (Episcopal). Judecătorii au considerat că nu este admisibilă cererea primăriei, respectiv plângerea, pentru că nu așa se obțin avizele. Un proces făcut să fie făcut”, ne-a spus Predescu, după ce s-a informat despre cauză, DJC Timiș necomunicându-i, după ce a fost transferat, date despre activitatea curentă a instituției.

Reamintim, pe 19 mai 2020, când au fost anunțate restricțiile pentru Podul Mihai Viteazu, Culiță Chiș, șeful Direcției generale drumuri, poduri, parcaje și rețele de utilități din Primăria Timișoara, acuza Direcția de Cultură de rea-voință și spunea că va depune plângere pentru abuz în serviciu. În timp de directorul DGDPPRU spunea că DJC pune bețe în roate licitațiilor municipalității, Direcția Județeană de Cultură transmitea că o lărgire pe lățime ar duce la distrugerea podului. Printr-un comunicat de presă, Chiș transmitea:

„După trei ani de discuții, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş a propus reabilitarea podului cu sistem de 4 benzi și trotuar de 1 metru, lucru ce nu poate fi acceptat de Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi, deoarece în tema de proiectare se specifica clar că extinderea podului se face la 4 benzi, trotuare, piste de biciclete (nu așa cum se susține de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, că s-a solicitat extinderea la 6 benzi de circulaţie).

Mai mult decât atât, s-a solicitat un studiu pluridisciplinar, studiu care potrivit proiectantului general, reprezintă o documentaţie vastă care urmărește respectarea principiilor adoptate de Carta de la Copenhaga 2002: principiul echilibrului teritorial, integrarea potenţialului local în strategiile pentru dezvoltare urbană; adoptarea perspectivelor durabile pe termen lung; coordonarea strategiilor de dezvoltare urbană şi sprijinirea parteneriatelor între sectorul public şi privat. (…)

Din aceste considerente, precizăm că am formulat şi depus plângere prealabilă la Ministerul Culturii şi la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, în data de 18.05.2020, urmând a ne adresa instanțelor de judecată, și, mai mult decât atât, astăzi, vom demara procedura de sesizare a organelor de cercetare penală pentru abuz în serviciu și pentru punerea în pericol a cetăţenilor care circulă prin Municipiul Timișoara, direcţia noastră neputând lua măsurile de reabilitare și consolidare a podului”.

Despre plângerea pentru abuz în serviciu cu care amenința Chiș, Predescu ne-a spus: „Mai am un proces, exact aceeași speță, că aș fi făcut abuz în serviciu – am plângere penală acolo! –, dar, evident, e la fel de întemeiată ca și cealaltă. Nu eu eliberez avizele, nu eu dau verdictele, ci, evident, Comisia de Monumente Istorice a considerat că nu sunt admisibile soluțiile trimise de Direcția Edilitară (după cum este cunoscută cea condusă de Chiș – n.r.)”.

