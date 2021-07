Primarul Dominic Fritz, obligat să-și publice pe site-ul Primăriei Timişoara copia actului de identitate care atestă domiciliu

Consilierii PNL, PSD şi Pro România au votat în şedinţa Consiliului Local de marți o hotărâre care obligă Primăria Timişoara să publice copiile actelor de identitate ale consilierilor locali, primar, viceprimari şi personal cu funcţii de conducere, pentru a se demonstra că aceştia au domiciliul în Timişoara. Consilierii locali ai USRPLUS au arătat că acest proiect este ilegal şi neconstituţional.

Marți, 13 iulie, așa cum era programat, consilierii locali din Timișoara au dezbătut cele două proiecte inițiate de Marius Craina, PRO România, care propun a fi publicate pe site-ul primăriei diplomele de studii și dovada domiciliului pentru persoanele din conducerea instituției, cu cenzurarea datelor cu caracter personal. Spre deosebire de varianta inițială, pe lângă primar, viceprimari, consilieri personali și angajați cu funcții de conducere, ar trebui să își facă publice diplomele și consilierii locali. Cele două proiecte au fost aprobate la limită, însă încă nu este clar dacă vor produce și efecte.

La nivel declarativ, lupta a fost dusă între „vechea” și „noua” clasă politică. Consilierii locali USR PLUS au spus că nu văd rostul unor astfel de HCL-uri, din moment ce oricum au trecut prin procesul de validare. Pe cât posibil, ambele părți au încercat să evite pronunțarea direct a vreunui nume. Primarul Dominic Fritz s-a simțit însă vizat direct de proiectul legat de domiciliu și a avut o replică mai vulcanică spre finalul discuțiilor.

De menționat că secretarul general Caius Șuli a spus că „Toate prevederile legale în vigoare sunt îndestulătoare și ce propune domnul consilier excede cadrul legal” și că nu va contrasemna eventualele HCL-uri. De acest lucru s-au legat, în repetate rânduri, cei din USR PLUS. Consilierii locali ai celorlalte partide au amintit, însă, că au mai existat hotărâri nesemnate de secretarul general care au produs efecte și că inclusiv instanțele judecătorești au girat acest lucru.

Despre diplome, pe scurt, cei din USR PLUS au insinuat că problemele legate de valoarea acestora trebuiau rezolvate demult, iar „vechea” clasă politică este foarte „ipocrită” venind cu astfel de inițiative. Aici a fost menționat inclusiv numele fostului premier Victor Ponta, actual lider al PRO România, partid din care face parte Craina. În replică, cu referire nu foarte subtilă la deputatul Raoul Trifan (senator USR PLUS), s-a amintit că, „de vreun an încoace” există inclusiv senatori care au mințit în privința diplomelor și că alegătorii ar trebui să știe ce votează.

Iată un alt argument al celor din USR PLUS, menționat de Rodica Militaru: „Se induce ideea că doar cei cu multe diplome au drept să fie aleși. (…) Am trecut deja printr-un proces de validare. Care este relevanța, informația nouă, care se aduce de faptul că este postată pe site cartea mea de identitate”. În replică, Simion Moșiu, PNL, a spus; „Unii au spus în campanie «ne dorim ca totul să fie transparent». Tocmai la ce a spus doamna Militaru: nu avem ce să ascundem!”.

Spre final, după ce discuțiile au început tot mai vizibil să devină personale, a luat cuvântul și inițiatorul proiectelor, Marius Craina: „Aș vrea să păstrăm o decență în consiliul local și să nu ne referim la persoane. S-a făcut aici adresă la anumite persoane din spațiul public și vreau să vă asigur că, sub nicio formă, gândul meu în momentul în care am inițiat aceste proiecte nu a avut legătură cu vreo persoană. Se referă la o atitudine pe care Primăria Municipiului Timișoara ar trebui să o arate. Să arătăm, ca și multe alte dăți, că Banatul este fruntea și tocmai pentru că discuțiile au dus într-o serie de discuții privind falsitatea unor documente cred că este extrem de important ca fiecare cetățean, când dorește să afle câteva date despre membri consiliului local, să aibă acces direct la aceste informații. Nu se menționează nicăieri în proiect că această diplomă ar fi vreun criteriu de notare sau de eligibilitate”.

De aici, discuțiile au devenit și mai acide. A dat tonul Ana Munteanu: „Mi se pare extraordinar cum vechea clasă politică vorbește de transparență și se referă la aceste două proiecte de HCL, când transparența putea să fie de mult timp aici în Primăria Timișoara, pe spețe mult mai importante și relevante. Să nu ne ascundem după degete, este o vânătoare de vrăjitoare”.

Nu după mult timp, însă după alte câteva intervenții ale consilierilor locali liberali, primarul Dominic Fritz a avut o ieșire mai acidă: „Dacă mai există o îndoială de ce a pierdut colegul, domnul Craina alegerile, dacă mai există o îndoială de ce fostul coleg Robu a pierdut alegerile, ăsta este răspunsul. Așa vă investiți energia politică, în aceste jocuri! Nu sunt decât jocuri. Nu există niciun cetățean al Timișoarei care să-mi spus „Domnule primar, vreau să văd buletinul!”.

Acuzând ipocrizie pentru că în varianta inițială nu erau trecuți și consilierii locali, edilul-șef a mai adăugat: „Știți care este contextul politic al acestui proiect. Unii nu pot să accepte o realitate legală, declarată, verificată, răsverificată de instanță, că Timișoara are un primar ales. Este ok că nu puteți accepta, dar exact acest vid al legitimității, spre marea mea dezamăgire, este și apărat de unii. Spre deosebire de anumite birouri electorale județene (referire la scandalul de la alegerile interne de la PNL Timișoara – n.r.), BEC a stabilit cine a câștigat alegerile și a îndeplinit toate condițiile. Asumați-vă că aceste alegeri care au avut loc în septembrie au avut un rezultat și terminați cu aceste insinuări că ar fi ceva de ascuns. Apucați-vă de treabă pentru Timișoara!”.

Dintre toți cei care au luat cuvântul, cel care nu s-a implicat direct în contre a fost Cosmin Tabără: „Îmi pare rău că s-a ajuns la discuții atât de aprinse pentru un lucru atât de mărunt. (…) În ședința precedentă am ridicat un alt subiect, după mine, mult mai important pentru Timișoara. Dacă au fost discuții aprinse jumătate de oră referitoare la panseluțe, în momentul în care am ridicat problema Casei Muhle, s-a așternut liniștea. Sincer, mă așteptam atunci la dezbateri, păreri, opinii, despre ceea ce putem face pentru Timișoara, despre cum o putem dezvolta, despre cum îi păstrăm patrimoniul. Chestiunea cu buletinul, dacă mi-l pun sau nu pe site, este una minoră. Chestiunea cu diploma, din nou, este una minoră”.

Până la urmă, fiecare dintre cele două proiecte au trecut cu 14 voturi „pentru” și 12 voturi „împotrivă”. Cel mai probabil, consilierii locali ai PNL, PSD și PRO România s-au unit pentru a le trece, în timp ce doar ai USR PLUS s-au împotrivit. Cel mai probabil, însă, va mai dura până HCL-urile vor produce efecte, dacă asta chiar se va întâmpla. Neavând semnătura secretarului general, acestea vor ajunge prima dată la prefectură și, eventual, și în instanță.

Ulterior, venind vorba de bugetele societăților din subordinea CLT, unele care încă lipsesc, și de o rectificare a bugetului local anunțată doar cu câteva ore înainte – deși legea prevede un termen de trei zile –, consilierii „vechii clasei politice” au întors acuzele de ipocrizie și lipsă de transparență. Imediat după ședință, Biroul Județean al USR PLUS Timiș a trimis un comunicat de presă titrat „Coaliția PNL-PSD-Ponta a votat o hotărâre ilegală la Timișoara pentru a începe o vânătoare de vrăjitoare împotriva lui Dominic Fritz”.

După adoptarea acestor proiecte, fostul primar al municipiului Timişoara Nicolae Robu a reacţionat pe pagina sa de Facebook.

”Fiind sesizat că astăzi, în şedinţa de Consiliu Local, mi-a fost pomenit numele -din nou, jignitor-, de către impostorul ajuns prin fals şi uz de fals, însoţit de intoxicare şi manipulare plătite cu bani mulţi de grupurile de interese ce sunt în spatele lui, în funcţia de Primar al Timişoarei, impostor ce a făcut criză de nervi văzându-se obligat prin votul majoritar al consilierilor locali să-şi publice copie după actul de identitate în care îi este înscris domiciliul -accentuez: nu adresa, ci domiciliul, doar localitatea de domiciliu, de domiciliu, nu de reşedinţă!-, fac această postare, ca replică, limitându-mă la A CITA DIN LEGE, stimaţi compatrioţi: Art. 56 din Legea 115 din 2015: (1) Cetăţenii Uniunii Europene pot candida în unitatea administrativ-teritorială în care au domiciliul. DOMICILIUL, NU REZIDENŢA / REŞEDINŢA / ETC”, a scris Robu.

