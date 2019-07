Primarul Nicolae Robu desființează Biroul PUZ-uri?

O tentativă cel puțin suspectă este cea legată de intenția de desființare a Biroului PUZ-uri, din cadrul Serviciului Patrimoniu. Totul este mascat într-un proiect de hotărâre locală, numit ”Modificare organigramă”, ce vizează desființarea acestui departament. În toate primăriile din Europa funcționează un astfel de serviciu (birou, departament etc), unele, în subordinea directă a arhitectului șef, în toată România, la fel, am fi singura primărie europeană fără o astfel de activitate bine definită? Care ar fi explicațiile? Faptul că anumiți funcționari publici, sub presiunea reală a legii, refuză să facă ”favoruri” unor superiori sau persoane influente din afară? Faptul că PUZ-urile Timișoarei pe care, de fapt, este făcut PUG–ul orașului, nu convin anumitor interese? Planurile Urbanistice Zonale sunt cele care susțin Planul Urbanistic General, care odată votat, devine lege, peste care cineva care ar trece poate fi condamnat penal. Mai mulți investitori imobiliari, după cum susțin sursele noastre, au numeroase nemulțumiri față de PUZ-urile aferente zonelor în care aceștia doresc să construiască. Mai există un aspect, acela al eliberării unor autorizații de construcții, ce au încălcat evident PUZ-ul zonei, unul mai delicat, legat de persoane apropriate domnului Robu, pentru care exista plângere penală la DNA, împotriva sa, ca primar.

În toată lumea se construiește după legi, norme, reguli. La Timișoara, lucrurile au luat-o razna încă din clipa în care a început invazia palatelor oribile, construite de ”țiganii de mătase”, cum se autointitulează, ei, țiganii bogați din Timișoara. Este adevărat, atunci nu era primar domnul Robu. Cu toate acestea, lipsa respectului față de legi și instanțe se vede acum, când se construiește încă fără acoperire legală, când chiar una din porțile de intrarea în oraș a fost modificată fără autorizație, sub ea murind un om…

Dezordinea din oraș, praful, aiureala în trafic, debandada ”organizată”, toate ne îndepărtează tot mai mult de imaginea a ceea ce am vrea să fim: Capitală Europeană a Culturii.

PUZ-ul este, chiar și el, ca normă locală, o parte a culturii respectului față de lege.

Mai înțelege cineva asta, în România?

În Timișoara?

