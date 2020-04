Primarul Robu a semnat contracte cu 10 hoteluri și pensiuni pentru primirea persoanelor trimise în carantină. Serviciile pentru o persoană costă 300 de lei pe zi

Primaria Timisoara a semnat, marti, 7 aprilie, contracte de prestari servicii cu 10 hoteluri si pensiuni din Timisoara, care s-au obligat ca, pe perioada de carantinare Covid-19, dar nu mai mult de 31.12.2020, sa ofere cazare, mancare si alte servicii adiacente persoanelor care vor fi izolate de autoritati in aceste unitati hoteliere.

Conform contractelor, este vorba despre trei mese pe zi, servite in camere, in vesela si tacamuri de unica folosinta, 2 pijamale si 2 perechi de papuci de unica folosinta, pentru toata perioada de carantinare, servicii de traducere si alte obligatii pe care si le-au asumat administratorii unitatilor hoteliere, in cuantumul de 300 lei / zi / loc de cazare.

Nu stim care au fost criteriile de selectie, insa, pe langa Legea Legea 98/2016 privind achizitiile publice si alte 5 hotarari de guvern, ordonante, ordine si regulamente, se mentioneaza, ca baza legala a incheierii contractelor, adresa/proces-verbal de constatare al DSP Timis nr. 6588/01.04.2020 privind indeplinirea conditiilor prevazute de HG 201/2020 raportat la identificarea si stabilirea spatiilor pentru carantina.

Din partea Primariei Timisoara contactele sunt semnate de primarului Nicolae Robu, iar din partea Compartimentului voluntar pentru situatii de urgenta din cadrul PMT de consilierul Iulian Gaurean.

Lista hotelurilor si pensiunilor din Timisoara care vor caza persoane carantinate:

Vandia Residence – 36 de locuri / 300 lei / semnatar contract (44/07.04.2020) Diana Mirea;

Pensiune Dolce – 15 locuri, 300 lei/zi/persoaan, administrator Mezei Vlad Florian;

Best Instal Sacalaz (Steel Hotel) – 141 de locuri, 300 lei/zi/persoana, administrator Fanea Florin;

Hotel Oxford – 50 de locuri, 280 de lei / zi / persoana, administrator Dobrescu Liliana Ileana;

Hotel Royal Plazza – 64 de locuri, 300 lei / zi / persoana, administrator Dorin Cimpean;

Hotel Ramina – 40 de locuri, 280 le / zi / persoana, administrator Robin Gaie;

Pensiunea Red Rose – 44 de locuri / 295 lei / zi / persoana, administrator Dobrescu Loredana Ileana;

Pensiunea Elisei – 76 de locuri / 300 lei/ zi / persoana, administrator Cristian Farkas;

Pensiunea Vlad – 39 de locuri / 300 lei / zi / persoana, administrator Rodica Vlad;

Pensiunea Vlad – 49 de locuri / 300 de lei / zi / persoana, administrator Rodica Vlad.

Contractele semnate de reprezentantii Primariei Timisoara (de la 44 pana la 53) in ziua de 7.04.2020, incarca bugetul orasului, in cazul in care acesti bani nu vor veni de la Guvernul Romaniei, cu nu mai putin de 165.000 lei pe zi.

Sursa: impactpress.ro

