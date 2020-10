Primele declarații ale lui Dominic Fritz ca primar al Timișoarei. Se așteptă demisia de onoare a lui Nasleu, se caută city-manager și urmează să fie anunțați noii consilieri personali

Dominic Fritz a fost învestit în funcția de primar al Timișoarei, vineri, 30 octombrie. La finalul ceremoniei desfășurate la Sala Capitol, acesta a dat și primele declarații din noua postură. Reamintim, cu doar câteva zeci de minute în urmă, el primise „ștafeta” de la Nicolae Robu. A fost semnat și acordul de predare – primire, cu toate că, la acel moment, doar „pe încredere”. Robu a promis, însă, că toate documentele necesare se află pe stick-ul USB predat celui care i-a luat locul.

„Mă bucur foarte mult, că după mai mult de un an de campanie, la câteva săptămâni după alegeri, acuma chiar sunt primarul Timișoarei. Acuma nu mai există cale de întoarcere, nici pentru mine, nici pentru alții. (…) Acuma, am semnat «pe încredere» predarea-primirea, pentru că nu am primit efectiv bibilioraftul. O să merg acuma să verific dacă sunt toate documentele acolo. (…) Am zis-o de multe ori, dar acuma chiar aștept să mă apuc de treabă și o să fie o perioadă grea cu multă muncă, dar am mare încredere în spiritul Timișoarei și în am mare încredere în timișoreni”, au fost primele cuvinte ale primarului.

Întrebat despre declarațiile antisemite și homofobe ale lui Ionuț Nasleu, cel care, șef la Piețe SA, îi va fi subaltern, Fritz a spus: „Este un actual subordonat de-al meu. Îi aștept demisia de onoare, am auzit că și PNL este hotărât să-l de afară din partid, cred că așa trebuie. Un astfel de om nu poate, sub nicio formă, să reprezinte timișorenii și să conducă o societate din subordinea primăriei. Dincolo de asta, nu vreau să comentez, sunt aberații evidente”.

O prioritate a lui Fritz va fi, acum, să vadă alături de cine va guverna orașul. Momentan, se caută viitorul city-manager, în timp ce consilierii personali, deja stabiliți, vor fi în curând anunțați. „Pentru mine contează competența omului și nu carnetul de partid. O să fiți surprinși, o să anunț astăzi, un pic mai târziu, primii consilieri personali cu care o să intru luni în primărie. Niciunul dintre cei doi nu este membru de partid. Eu lucrez cu profesioniști, avem mulți profesioniști și în USR PLUS, dar nu calitatea de membru este cea mai importantă. (…) După cum am spus, vreau să fac totul transparent. De luni, voi publica acest poll pentru aplicații pentru city-manager, mă bucur că, deja, mai mulți și-au arătat interesul. Cu siguranță vom avea un nou city-manager anul acesta”.

Despre viceprimari, noul primar al Timișoarei a adăugat: „Eu sper să fie aleși cât mai repede. Sper ca în prima ședință a Consiliului Local să supunem la vot. Este absolut clar că, în acest moment, Primăria Timișoara are nevoie de o echipă de conducere completă și are nevoie de toată capacitatea posibilă pentru acest proces”.

Dan Barna, președintele USR, prezent și el la ceremonia de învestire, a spus: „Am venit din două motive la astăzi la Timișoara. Primul este să fiu alături de colegul meu, de Dominic, la această festivitate de depunere a jurământului, este un element foarte simpatic. Am fost în ultimele zile și la Sector 2 București, la colegul nostru Radu Mihaiu, de asemenea, ieri, la Clothilde Armand și la Nicușor Dan. Aici, în Timișoara, este primul loc unde vechiul primar a venit la depunerea de jurământ a noului primar, ceea ce dă un mesaj de civilizație și de normalitate, în ceea ce însemnă transferul unui mandat. Vreau să vă felicit pentru acest lucru, cumva inedit. Văd că Dominic a intrat deja în activitate și e foarte bine că e așa, avem această problemă cu COVID, care este foarte importantă. Al doilea motiv este tocmai de a transmite mesajul de suport foarte clar pe care Dominic Fritz și Cristian Moș îl au de la București, de la nivel național”.

Barna a mai comentat atât apropierea de alegerile parlamentare, cât și negocierile cu PNL la nivelul Timișoarei și Timișului: „Cifrele arată bine, sondajele arată bine, am toată încrederea că USR PLUS, aici în Timișoara și în toată țara, va reuși să convingă că avem nevoie de oameni noi în Parlamentul României. Sunt convins că echipa lui Dominic va reuși aici în Timișoara, la primărie, să confirme acea așteptare uriașă pe care, de fapt, România, și timișorenii în mod particular, o au de la noi. Am toată încrederea în Dominic, Cristi Moș și colegii noștri, că se va reuși pe plan local acea colaborare și acele majorități echilibrate cu care, și la nivel de județ, și de municipiu, să existe susținerea pentru proiectele pe care colegii noștri le propun. Mult succes. «Revoluția bunei guvernări» a început în Timișoara și va continua peste tot în țară!”.

Programul lui Fritz în prima zi ca primar al Timișoarei este, însă, departe de a fi încheiat. Aceasta urmează să se întâlnească cu aparatul de specialitate, cu reprezentanții cultelor religioase, cu cei ai universităților și ai Inspectoratului Școlar. La finalul zilei, acesta ar urma să aibă și o ședință cu board-ul desemnat pentru gestionarea crizei de COVID-19, la nivel de municipiu, care însă nu afectează funcționarea comitetelor locale și județene pentru situații de urgență.

