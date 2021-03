Primul calculator alfa numeric – o emblemă a gloriei Politehnicii: 60 de ani de la punerea în funcțiune

În urmă cu 60 de ani, la 25 martie 1961, se punea în funcțiune la Timișoara MECIPT-1 (Mașina Electronică de Calcul a Institutului Politehnic Timișoara), una din emblemele reușitei și gloriei Politehnicii timișorene, primul calculator alfa numeric și primul din mediul universitar din România, al doilea din țară după cel de la Institutul de Fizică Atomică.

Situația epidemiologică actuală nu permite organizarea unei aniversări pe măsură, dar conducerea Universității Politehnica Timișoara intenționează să marcheze momentul în 21 iunie 2021, când se împlinesc și 50 de ani de la apariția primelor 5 licee de informatică.

Computerul MECIPT-1 a fost construit de matematicianul Iosif Kaufmann şi de vărul său, inginerul Wilhelm Löwenfeld. Documentarea a început în 1955, iar proiectarea în 1956. Construcţia s-a făcut la Liceul Piarist, pe atunci fiind sediul Facultăţii de Electrotehnică. După realizarea MECIPT-ului s-a înfiinţat Centrul de Calcul, iar la colectiv s-au alăturat Vasile Baltac şi matematicianul Dan Farcaş. Viteza de procesare a calculatorului făcea ca unele programe să dureze ore întregi şi chiar zile. Lucra cu 50 de operaţii pe secundă, iar instrucţiunile erau formate din 15 cifre binare. Programele se introduceau cu bandă perforată. Pe post de imprimantă funcţiona o maşină de scris obişnuită, deasupra tastelor fiind montate nişte relee sub forma unor bastonaşe. Cu MECIPT-1 s-a proiectat cupola pavilionului expoziţional Bucureşti (Romexpo), s-a proiectat barajul Vidraru, realizat în 1965 pe râul Argeş, noua reţea de apă din Arad, s-a automatizat producţia la Fabrica de Bere şi s-au proiectat o mulţime de clădiri.

În epocă a făcut senzație atunci când Erika Domokos a scris un program de traducere automată din limba engleză în limba română. Datorită memoriei foarte mici a MECIPT-1, dicționarul cuprindea doar 60-70 de cuvinte și foarte puține reguli sintactice. La 17 mai 1962 s-a realizat prima traducere făcută de o mașină a unei fraze cerute pe loc, sub coordonarea academicianului Grigore Moisil. Dintre cele propuse, prima frază tradusă corect a fost ”You explain the development of science and we help describe the examples”, tradusă drept „Dumneavoastră explicați dezvoltarea științei și noi ajutăm la descrierea exemplelor”. Rezultatul a creat publicului impresia că se vor putea traduce repede și ieftin cărți întregi.

Calculatorul conceput la Timişoara, pus în funcţiune în anul 1961, la Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic, avea 2000 de tuburi electronice, peste 20.000 de condensatori şi rezistenţe, 30 de kilometri de fire şi 100.000 de lipituri. În total consuma circa 10 kW pe oră. Memoria era pe un tambur magnetic, iar capacitatea de memorare era de 1.024 de adrese. Comparativ cu primul calculator românesc CIFA-1, MECIPT-1 avea o memorie de patru ori mai mare. Calculatorul ocupa o întreagă încăpere şi era format din patru panouri înalte de doi metri.

MECIPT-1 reprezintă un pas important în istoria tehnicii de calcul din România, în condiţiile în care prin intermediul său multe generaţii de studenţi şi chiar profesori universitari au învăţat cum funcționează un calculator electronic şi să programeze. De asemenea, au fost create premisele pentru înființarea primei secții de specializare în calculatoare din România. Prima promoție de ingineri cu specialitatea calculatoare electronice a absolvit Politehnica din Timișoara în 1966. A fost indiscutabil meritul profesorului Alexandru Rogojan, care s-a luptat mult pentru înființarea specializării, dar fără îndoială faima MECIPT-1 ca prim calculator în învățământul superior a contat mult la Ministerul Învățământului pentru obținerea aprobării. Centrul de Calcul deservit de absolvenții acesteia a fost nucleul viitoarei industrii IT din zonă.

Calculatorul a funcționat cam zece ani. Între anii 1963–1966, pe MECIPT-1 au făcut practică studenți de la institutele polithnice din Timișoara, București, Cluj și Iași. Din școala de programare de la MECIPT s-au remarcat peste ani programatori valoroși printre care profesorul universitar Ștefan Mărușter, Dan Farcaș, Gavril Gavrilescu, Alexandru Cicortaș și mulți alții.

Creatorii MECIPT -1, Wilhelm Lowenfeld și Iosif Kaufmann, au fost decoraţi de preşedintele ţării în 2003 cu cel mai înalt grad – Steaua României în grad de Cavaler -, pentru contribuţia lor la dezvoltarea tehnicii de calcul în România.

La inițiativa lui Horia Gligor, absolvent în 1968 al specializării calculatoare electronice, sprijinit puternic, și logistic și financiar, de Dan Bedros, director general Alcatel România, care și-a început și el cariera ca tânăr absolvent al specializării calculatoare în 1967, calculatorul MECIPT-1 a fost expus într-o secție a Muzeului Banatului, în anul 2001, iar pe parcurs a fost restaurat.

În prezent, MECIPT-1 a revenit la Universitatea Politehnica Timișoara, fiind piesa centrală a Muzeului UPT, alături de alte exponate care evidențiază rolul de pionierat al Politehnicii timișorene în dezvoltarea tehnicii de calcul din România.

