Prof. Virgil Păunescu, candidat la fotoliul de rector al UMF Timişoara. Ţinta: atragerea a 100 de milioane de euro de la UE

Prof. univ. dr. Virgil Păunescu, coordonatorul OncoGen Timişoara, şi-a depus candidatura pentru funcţia de rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, având ca principal obiectiv atragerea a 100.000.000 de euro de la Uniunea Europeană.

Prof. Virgil Păunescu argumentează: “Eu sunt un om al planurilor mari şi concrete. Principala mea misiune, ca rector, va fi atragerea a cel puţin 100.000.000 de euro pentru UMF Timişoara, printr-un departament specializat. Nu putem spera la performanţă şi nici la bunăstare, fără să avem fonduri substanţiale. Ştiu ce vreau să realizez şi ştiu cum să fac ceea ce îmi propun”.

Cu aceşti bani vor putea fi puse în practică obiectivele universităţii şi anume: 1. Activitate didactică eficientă; 2. Activitate medicală; 3. Activitate ştiinţifică, pentru creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a UMF Timişoara.

Potrivit profesorului Virgil Păunescu, “toate acestea pot fi realizate numai dacă se fac investiţii majore şi cu fonduri mult mai mari decât cele pe care le-am avut până acum la dispoziţie. UMFT nu are în momentul de faţă aceste sume. Instituţia dispune numai de taxele de şcolarizare, iar acestea sunt puţine. Singura şansă care rămâne, o reprezintă atragerea fondurilor europene. Noi am reuşit la OncoGen, prin două discipline, Imunologie şi Fiziologie, cu o mână de oameni şi fără ajutor instituţional, să atragem 25.000.000 de euro. Gândiţi-vă, cât de multe am putea realiza împreună, dacă am avea la dispoziţie un departament specializat de atragere de fonduri europene, care să ne ajute şi să asiste în depunerea de proiecte de finanţare UE pe multiplele axe care se deschid!”.

Acum este un moment prielnic, fiindcă Bucureştiul nu mai este eligibil, deoarece a depăşit nivelul de trai mediu în UE. Timişoara mai are la dispoziţie şase – opt ani, apoi nu va mai putea, fiindcă va atinge acel nivel. Profesorul Păunescu susţine că oportunitatea este acum, iar fără aceste fonduri, UMFT nu va mai putea merge mai departe, cu succes.

Fondurile trebuie repartizate în proporţie de 75% sectorului clinic, pentru dotarea cu aparatură de specialitate, pentru a avea un învăţământ şi asistenţă medicală de calitate. 25% din sumă va merge în sectorul preclinic, care va putea utiliza banii pentru dezvoltarea antreprenorială şi pentru sprijinirea sectorului clinic şi pentru creşterea salariilor personalului implicat în aceste proiecte.

“Eu am dovedit că am experienţă şi expertiză în atragerea şi utilizarea fondurilor europene. Pentru a mă asigura că suma de 100.000.000 de euro nu este fantasmagorică, am fost de multe ori la Bucureşti, am stat de vorbă cu factorii decizionali în zona fondurilor europene, care m-au asigurat că suma este una fezabilă pentru UMF Timişoara în exerciţiul bugetar 2020-2024. Atragerea unei asemenea sume, necesită prezenţa rectorului, a mea, în permanenţă, la nivelul universităţii şi voi fi tot timpul la dispoziţia dumneavoastră şi pentru acest obiectiv. Uşa mea va fi deschisă în permanenţă, telefonul meu va fi deschis în permanenţă, în zilele de sărbătoare, sâmbătă şi duminica şi în timpul concediilor. Aveţi încredere în mine că pot duce la bun sfârşit un astfel de proiect de mare anvergură, care va aduce bunăstare şi competenţă în UMF Timişoara”, transmite profesorul Virgil Păunescu comunităţii academice.

Comentarii

comentarii