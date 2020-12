Proiect internațional privind discriminarea, la Penitenciarul Timișoara

Prima întâlnire transnațională a proiectului “Be without prejudice – a training project for prisonstaff for identifying and responding to discrimination in prisons” a avut loc în aproprierea Crăciunului 2020, în format online.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul European ERASMUS+.

Coordonatorul proiectului este Penitenciarul Pozarevac Zabela ( Serbia). Ceilalți parteneri sunt Penitenciarul Timișoara (România), Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente din Timișoara (România), Penitenciarul Pancevo (Serbia) și Institutul de Cercetare Economico- Juridică și de Educație IURIDICA (Republica Macedonia de Nord).

Obiectivul general al proiectului este de a oferi agenților din închisori cunoștințele și abilitățile necesare pentru a identifica și răspunde la discriminare în mediul penitenciar. Activitatea a oferit oportunitatea participanților de a se cunoaște și a creiona principalele modalități de comunicare și colaborare în cadrul implementării.

