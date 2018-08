Război pe SMURD Nădlac şi Vinga, care sunt ca şi desfiinţate

Două staţii SMURD din judeţul Arad, Nădlac şi Vinga, sunt în pragul desfiinţării. În jumătate de an, SMURD Nădlac a avut 329 intervenţii, iar de când şi-a început activitatea, din anul 2010 până în prezent, 6.395 de intervenţii, adică în medie, 900 de intervenţii pe an. SMURD Vinga a avut din 2010 până în prezent 5.552 intervenţii, o medie de 800 de intervenţii pe an. Primăriile nu mai au bani pentru funcţionarea celor două SMURD-uri. Secretarul de stat Raed Arafat a propus să se adopte şi la Arad soluţiile găsite la Sibiu şi Târgu-Mureş: preluarea temporară a celor două staţii SMURD de către Consiliul Judeţean. Dar conducerea liberală a Consiliului Judeţean Arad refuză acest lucru şi a anulat şi cardurile de motorină pentru cele două SMURD-uri, pe care le plătea Spitalul Judeţean.

Liberalii ameninţă Avocatul Poporului şi susţin refuzul Consiliului Judeţean Arad de a finanţa SMURD

Scandalul desfiinţării staţiilor SMURD de Nădlac şi Vinga s-a mutat în sfera politică. Fostul primar al oraşului Nădlac, Vasile Ciceac, consilier judeţean PNL acuză parlamentarii arădeni PSD – ALDE că nu au susţinut la Bucureşti iniţiativa liberală, ca cele două staţii SMURD să fie preluate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, cu cheltuielile de personal şi funcţionare aferente. „PNL va sesiza Avocatul Poporului, în mod direct şi Guvernul României, despre situaţia SMURD Vinga şi SMURD Nădlac pe care o considerăm prioritară nu numai pentru siguranţa arădenilor, dar şi pentru siguranţa tuturor celor care tranzitează judeţul Arad pe Autostrada A1, respectiv DN69, spre Timişoara”, a declarat Vasile Ciceac, consilier judeţean PNL Arad.

SMURD Nădlac este în pragul desfiinţării. La începutul lunii iulie, ambulanţa SMURD Nădlac a fost implicată într-un accident în municipiul Arad. De atunci, practic serviciul nu mai funcţionează. Primarul oraşului Nădlac, Ioan Mărginean, spune că Primăria nu mai poate plăti salariile personalului SMURD, care nu deserveşte doar oraşul Nădlac, ci şi oraşul Pecica, comunele din jur şi segmentul de autostradă A1 de la Arad la Nădlac. În acest context, a cerut ajutorul Consiliului Judeţean Arad, dar nimeni nu a făcut nimic. Angajaţii SMURD Nădlac au distribuit în cutiile poştale ale celor din oraş scrisori prin care au explicat care este situaţia. Consilierul judeţean liberal Vasile Ciceac, fost primar al oraşului Nădlac, susţine că „nu Consiliul Judeţean finanţează serviciul SMURD, ci Primăria oraşului Nădlac, instituţie care avea obligaţia să asigure inclusiv salariile angajaţilor SMURD pe tot anul 2018, la întocmirea bugetului local”.

Un parlamentar arădean îi acuză pe foştii primari că au folosit SMURD-ul în scop electoral

Eusebiu Pistru, deputat ALDE Arad, s-a implicat de la început în salvarea celor două staţii SMURD din judeţul Arad, de la Vinga şi Nădlac. El a fost cel care l-a contactat pe secretarul de stat Raed Arafat pentru a găsi soluţii pentru Arad. Pistru îl acuză pe fostul primar al Nădlacului, Vasile Ciceac, de faptul că dezinformează şi că liberalii nu au cerut ca serviciile SMURD Nădlac și Vinga să fie preluate de către ISU. „Să-mi spună și mie când a cerut acest lucru, pentru că eu nu-mi amintesc. Îmi amintesc, în schimb-sunt convins că și cetățenii își amintesc, că eu personal, unul dintre deputații PSD-ALDE pe care îi blamează legat de acest subiect, am solicitat preluarea SMURD de către ISU, în urma discuțiilor cu secretarul de stat Raed Arafat”, a declarat Eusebiu Pistru. Deputatul ALDE Arad a ţinut să le amintească foștilor primari ai celor două orașe că și-au asumat cele două staţii SMURD doar pentru a-și face campanie electorală și a tăia panglici, deși erau perfect conștienți că orașele respective nu aveau forța financiară pentru a le susține.

Situaţia este de-a dreptul dramatică. Consiliul Judeţean Arad nu doar că refuză să preia temporar cele două staţii SMURD, la fel ca la Sibiu şi Târgu Mureş, ci a „tăiat” și cardurile de motorină, pe care până acum le plătea Spitalul Județean, aflat în subordinea CJA.

