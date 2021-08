Război teribil pentru o bătrână de 95 de ani, grav bolnavă, din Timișoara

Situația precară a unei bătrâne în vârstă de 95 de ani din Timișoara cu multiple probleme de sănătate, suspectă și de teribila maladie Alzheimer, a declanșat un conflict puternic între rude (nepoți) și femeia care o are în grijă în acest moment.

Acuzele sunt teribile de amândouă părțile și s-a ajuns la amenințări grave, dar și la plângeri penale la poliție. De fapt, cazul Aurorei Pascu a ajuns în cercetare la secția de poliție nr. 4, iar conflictul se află abia la început. Prezentăm declarațiile celor două părți.

Domnul Gheorghe, care spune că e nepot și vorbește în numele rudelor Aurorei Pascu: ”Noi ne-am ocupat de mătușa noastră, dar la un moment dat în urmă cu 3 -4 luni, când să luăm legătura cu ea, eu cu verișoara, suntem 6 -7 din aceeași familie numeroasă, nu am mai putut. Bătrâna nu mai răspundea la telefon. Ne-am dus și nu am mai găsit-o acasă. Am aflat că mătușa ajunsese la spital la Gătaia prin 19-20 iulie. Au găsit-o vecinii pe scări făcând unele lucruri. Bătrâna are Alzheimer, demență. Are și trimitere către medicul specialist. Mătușa a fost externată și a fost luată de respectiva, doamna Melania, pentru care am făcut reclamație la poliție, la secția nr. 4 Timișoara. A fost făcut un act de dare în întreținere, o convenție, și a rupt orice legătură cu noi. Doamna a motivat că mătușa mea a distrus telefoanele și de aia nu am putut vorbi cu ea la telefon, dar sunt niște prostii. A dus-o la un predomiciliu, iar acolo a așteptat-o verișoara mea, dar nu a putut să o ducă înapoi la locuința mătușii. Doamna Melania mi-a făcut plângere penală la poliție fiindcă am amenințat-o și i-am spus că nu mă las până nu o bag în pușcărie că mi-a înșelat mătușa în asemenea hal. Faptul că i-am spus că o bag în pușcărie a luat-o ca o amenințare. Am fost la poliție și am a trebuit să dau declarație din această cauză. Noi nu am făcut niciun act cu mătușa. Era clar că bunurile ei rămâneau rudei celei mai apropiate”, spune domnul Sferdean Gheorghe.

Rudele bătrânei, prin domnul Gheorghe, susțin că au făcut plângere penală pentru răpirea și înșelăciunea femeii, fiindcă ea nu avea discernământ să semneze un document de dare în întreținere. În trimiterea la medicul specialist se spune că suferă de Alzheimer nespecificat. ”Am făcut plângere penală la poliție pentru înșelăciune din care derivă și alte acuzații grave. Mătușa mea nu a vrut niciodată să plece de acasă, mai ales să se dea în întreținere la cineva. Doamna Melania nu ne-a dat adresa unde o duce pe mătușă. Noi nu știm unde se află mătușa noastră. Am scos CF și e cu uzufruct. Toată viața ea are dreptul la casa respectivă a mătușii noastre. Atunci am depus plângerea la poliție. Doamna Melania a depus la poliție un draft că ea ar avea dreptul asupra mătușii și nu știu ce, dar asta nu o îndreptățește să o ia pe mătușa noastră și să o ducă într-un loc necunoscut nouă, fără să spune nimănui nimic. Ai luat-o de la spital ș te-ai dus cu ea. Asta e o răpire, ”, a declarat domnul Gheorghe în numele rudelor.

Doamna Melania, în replică, spune că nu e adevărat de ce este acuzată. Ea nu a răpit-o pe bătrână, ci o are în întreținere și o îngrijește că Aurora Pascu este neajutorată și nimeni nu îi oferă sprijin.

”Ei nu au dat pe la bătrână de ani de zile, iar eu o întrețin de atâția ani, iar acum s-au gândit că o au. Femeia a fost internată la spital cu demență și cu Alzheimer. S-a decompensat. I-au tăiat și pensia de boală. I-am făcut plângere penală domnului Gheorghe că m-a amenințat foarte urât că mă omoară. Doamna este la mine și este în regulă, dar este cu agitație psihomotorie. Femeia s-a decompensat la oftalmologie și a început să facă agitație. Au dus-o la psihiatrie, iar eu trebuia să ajung la comisie cu ea. De la psihiatrie au trimis-o la Gătaia. Doamna a fost în regulă, dar are 96 de ani și s-a decompensat. Vârsta își spune cuvântul. Au crezut că moare bătrâna și vin la împărțit. Nu știu ce grad de rudenie au și e o nepoată din frate vitreg. Am vorbit și cu altă nepoată de pe la Lugoj, m-a sunat. Acum toți au găsit-o, dar de ani de zile nu a venit nimeni pe la ea. Eu am întreținut-o și am avut grijă de ea. Ei se gândesc că moare”, a mărturisit Melania.

Melania mai susține că bătrâna nu moare și cel mai corect este ca ea să o îngrijească acasă, fiindcă i-a promis că nu o va duce niciodată la azil.

”Eu am avut grijă de ea și am în continuare. Eu le-am spus să o lase la mine să nu mai facă circ. Am acte, am arătat și la poliție. Le-am trimis la poliție. Ei mă amenință. Am luat-o de la Gătaia tot pentru binele ei, să nu fie stresată că i-am promis că nu o duc niciodată la azil. Așa i-am promis. Am avut grijă de ea mai mult ca de mama mea. Bătrâna este în regulă, am grijă de ea. Eu trebuie să îi dau pe ei în judecată. Mi-au depus plângere că mă omoară. Am grijă de ea. Ei sunt neamuri de departe. Bătrâna nu mai are niciun neam. Ea are o nepoată care are 85 de ani, dar e fata fratelui ei vitreg. Cum să răpești un om, am fost la spitale cu bătrâna. Cum să o răpesc? Nu am răpit-o. Eu am grijă de ea, fiindcă a fost lăsată de izbeliște când am ajuns eu la doamna în vârstă!”, a declarat doamna Melania.

Conflictul rămâne deschis și numai autoritățile și justiția mai pot face pace între cele două părți aflate într-un război teribil!

