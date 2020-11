Record de 14,3 tone la porumb și de 3,7 tone la floarea soarelui, la o fermă italiană din Timiș

Emiliana West Rom din Dudeștii Vechi din județul Timiș a mai înregistrat un record, în 2020, de data aceasta la porumb, deși a fost secetă în câmpia de vest, încă din toamna anului trecut și a continuat, până în vară. Astfel, specialiștii fermei au reușit să obțină producții de până la 14,3 tone, bineînțeles în condiții de irigații și prin aplicarea unor tehnologii speciale. Producții de până la 3,7 tone au fost și la floarea soarelui.

Îngrășăminte aplicate pe baza hărților

Anul acesta, în fermă, porumbul a fost cultivat pe 750 de ha, iar media a fost de 9,5 tone la ha. ”Dacă precipitații nu au fost, am venit noi cu irigațiile, în condițiile acestui an al extremelor, foarte dificil. Astfel, am reușit să ne adaptăm condițiilor de mediu din 2020 la cultura de porumb, de aceea am reușit să depășim media pe județul Timiș și să atingem un vârf greu de imaginat, de 14,3 tone”, a spus inginerul agronom Răzvan Mitric.

Ploile care au mai venit la începutul verii au fost tardive și benefice pentru porumb numai în ultima parte a evoluției.

Amintim că Emiliana a reușit să inaugureze, în vara anului 2020, un sistem de irigații și desecări ultramodern, care deservește 8.000 de ha. Cum s-a reușit atingerea unor producții de 14,3 tone la ha? Inginerul Mitric a explicat:

”Unde urma să irigăm, s-a intervenit cu o cantitate mai mare de îngrășământ, apoi imediat s-a dat drumul la irigații, pentru ca să nu se piardă azotul prin evaporare. Nu s-a așteptat ploaie. Acolo unde nu au fost irigații, am aplicat o cantitate mai scăzută de îngrășăminte cu 10 -20% sub normal. De asemenea, au fost aplicate complexe în funcție de teren. Se știa exact ce este nevoie pe fiecare parcelă, fiindcă tot terenul este cartografiat.

Cunoaștem exact care sunt cantitățile de micro și macro elemente din pământ. Îngrășămintele le-am aplicat după hărțile întocmite, apoi sau făcut două fertilizări faziale pe bază de azot, când planta a avut 4 -6 frunze”.

De asemenea, terenul s-a fertilizat cu un element vital în cultura de porumb: zincul, pe toată suprafața, fiindcă 90% din teren avea carență de zinc. Astfel, s-a încercat o adaptare la condițiile de mediu, inclusiv cu erbicidările și tratamentele. S-a reușit și controlul buruienilor încă din preemergență. S-a dat un singur tratament pe 500 de ha, au mai fost corecții în vegetație pe 250 de ha, când porumbul avea șase frunze.

”Lucrăm în echipă. La noi clasicul a dispărut…!”

De asemenea, Emiliana a avut în acest an 1.300 de ha semănate cu floarea soarelui high oleică. Deși nu a fost deloc irigată, specialiștii fermei au obținut rezultate extraordinare de până la 3,7 kg la ha, cu o medie de 2,6 tone, în condițiile de secetă, tot peste media județului. Hibrizii s-au descurcat foarte bine, deși nu au fost irigați și au lipsit ploile.

”În general pe fermă, e o situație satisfăcătoare în acest an, deși ne-am dorit mai mult. E clar că irigațiile care acoperă în proporție de 95% din cultura de porumb ajută foarte mult. Reușim să avem rezultate bune, fiindcă toată echipa colaborează foarte bine. Nu aplicăm nimic clasic. La noi clasicul a dispărut. Încercăm în fiecare an să ne adaptăm condițiilor de mediu existente în acea perioadă. E clar că nu putem aplica tehnologia de anul trecut și anul acesta.

De exemplu, în această perioadă pregătim terenul, altfel decât am procedat în toamna lui 2019. Acum există o umiditate ridicată, fiindcă au fost ploi, ceea ce anul trecut nu s-a întâmplat. Așa că ne-am adaptat tehnic, asta și fiindcă ne permitem. Emiliana West Rom are un parca auto foarte complex cu o gamă completă de tractoare și utilaje agricole.

Cred că asta e cheia succesului la Emiliana. Vedem care sunt condițiile de mediu, analizăm în echipă, discutăm, tragem concluziile și decidem ce trebuie aplicat în teren. Se pare că ne reușește an de an, într-o formă sau alta, și obținem de fiecare producții bune și foarte bune, indiferent de condițiile de mediu”, a explicat inginerul Răzvan Mitric.

De asemenea, Sebastiano Stoppa, directorul administrativ, a concluzionat:

”Așa cum am mai spus, la Emiliana avem ingineri foarte bine pregătiți, absolvenți ai USAMVB Timișoara, deținem și cele mai moderne mașini și utilaje agricole, o fermă dotată la cele mai înalte standarde europene, de aceea avem și rezultate”. Emiliana a avut semănate 12.000 de ha cu grâu, orz, floarea soarelui porumb și soia.

