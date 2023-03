Retailerul de modă german Peek&Cloppenburg, prezent și în mall-urile din Timișoara, intră în insolvență

Cel mai mare retailer de modă german, Peek&Cloppenburg, a cerut intrarea în insolvență. Compania a obținut în instanță protecția împotriva creditorilor și permisiunea reorganizării activității în baza legislației germane. Procedura vizează reorganizarea companiei sub supravegherea instanței și sub îndrumarea unui administrator extern. Această măsură implică și desființarea unor locuri de muncă, potrivit presei germane. Pandemia a dus la o scădere masivă a vânzărilor, punând presiune pe lichiditățile companiei, explică grupul de retail. În plus, comportamentul de consum al clienților continuă să fie reținut din cauza războiului din Ucraina. Blocajele la livrări, creșterea costurilor cu energia, salariile și aprovizionarea, creșterea ratelor dobânzilor și perspectivele economice au avut, de asemenea, un impact asupra P&C spre sfârșitul anului trecut. O altă problemă este funcționarea necorespunzătoare a magazinului online, costurile de logistică și cheltuielile de marketing, care trebuie, de asemenea, reduse semnificativ. În acest context, atenția retailerului va reveni asupra magazinelor tradiționale.

Peek&Cloppenburg, care operează 140 de magazine în 15 țări europene, a obținut inițierea procedurii de insolvență la tribunalul din Düsseldorf. Peek&Cloppenburg este prezent în România cu brandul omonim. Retailerul deține opt magazine pe piața din România, două dintre acestea fiind în mall-urile din Timișoara.

Sursa: profit.ro

Comentarii

comentarii