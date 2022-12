România în lumina reflectoarelor, în China, la Shanghai

O serie de evenimente organizate de Consulatul General al României la Shanghai au plasat România în lumina reflectoarelor. A fost o săptămână plină de emoții și trăiri, de momente memorabile prin care România a marcat 160 de ani de diplomație modernă, 15 ani de când a aderat la Uniunea Europeană și 104 ani de la Marea Unire din 1918 – Ziua Națională a României – conform romanian.cri.cn

“Au trecut doar trei luni de la sosirea mea în Shanghai și am trăit deja o săptămână întreagă cu evenimente românești. Una încărcată, provocatoare, dar plină de satisfacții. A fost o săptămână de sărbătoare și de împărtășire a prieteniei cu prietenii vechi și noi. România a marcat 160 de ani de diplomație modernă, alături de cei mai dragi prieteni chinezi care împărtășesc cu noi o prietenie la fel de veche precum existența Republicii Populare Chineze. România a fost a treia țară din lume care a stabilit relații diplomatice cu China. Așadar, suntem împreună din 1949. De asemenea, am sărbătorit 15 ani de când România a aderat la familia Uniunii Europene. Suntem români mândri și suntem 100% europeni. Apoi, am sărbătorit 104 ani de la Marea Unire din 1918 – Ziua Națională a României”, a declarat Consulul General al României la Shanghai, Ovidiu Simina.

Evenimentele au început în 29 noiembrie cu un recital la pian, un omagiu adus marelui și genialului pianist român, Dinu Lipatti, de pianistul de talie internațională și de 3 ani profesor la Conservatoarele din Shanghai și Harbin, Andrei Ivanovici. A urmat apoi, în 30 noiembrie, ziua întâlnirii cu comunitatea românească din Shanghai, cu momente pline de bucuria de a-l sărbători pe Sfântul Apostol Andrei, dar și cu mâncare românească, vin, muzică și dans.

În 1 Decembrie, a avut loc recepția de Ziua Națională a României pe malul râului Huangpu, în partea de nord a celebrului Bund. “Am beneficiat de un mare sprijin din partea prietenilor noștri din districtul Hongkou care ne-au găzduit și au făcut evenimentul posibil. Ambasadorul Viorel Isticioaia-Budura, fost ambasador al României la Beijing timp de 8 ani, directorul general al Departamentului Asia-Pacific din cadrul Serviciului European de Acțiuni Externe al Uniunii Europene și ambasadorul Uniunii Europene în Japonia, ni s-a alăturat virtual, pentru a ne bucura stimații parteneri și prietenii noștri chinezi. Am fost foarte mândru să văd steagul României într-o priveliște uimitoare de noapte cu Pudong în fundal. Doresc să le mulțumesc tuturor partenerilor, prietenilor și oaspeților care ne-au fost alături. Apreciem prietenia voastră”, a mai spus Consulul General al României la Shanghai, Ovidiu Simina.