Româno-americanul Edward N. Luttwak a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UVT

Româno-americanul Edward N. Luttwak, reputatul universitar, consilier guvernamental și autor de lucrări specializate în domeniul gândirii strategice politico-militare și al relațiilor internaționale, a participat online de lansare a uneia dintre cele mai influente lucrări pe care a semnat-o, „Strategia: logica războiului și a păcii”, luni 1 noiembrie.

Volumul este tradus din limba engleză în română de Radu Carp și a apărut la Editura Universității de Vest din Timișoara în acest an.

Lansarea a urmat după ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al UVT, o onorantă alăturare a strategistului originar din Banat la comunitatea Universității de Vest Timișoara.

Edward N. Luttwak este binecunoscut publicului de specialitate drept unul dintre cei mai importanți analiști ai marilor strategii (grand strategy) și ca autor al unor lucrări majore în domeniile relaţiilor internaţionale şi studiilor strategice şi, în sens mai larg, o personalitate cu rol într-adevăr capital în istoria gândirii politice şi a teoriei strategice în a doua jumătate a secolului al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea. Profesorul Luttwak a fost consultant al Ministrului Apărării al SUA, în cadrul Ministerului Apărării (Department of Defense), începând din 1975. A fost de asemenea Fellow şi apoi Associate la Center for Strategic and International Studies, Washington DC, ca şi International Associate la Institute of Fiscal and Monetary Policy, de pe lângă Ministerul Finanţelor din Japonia. Edward Luttwak a fost consultant şi pentru: U.S. National Security Council, the White House Chief of Staff, the U.S. State Department, the U.S. Department of Defense, precum şi consultant al guvernelor din mai multe ţări – Italia, Japonia, Kazahstan, Peru şi Spania.

Edward Luttwak a introdus conceptul de „manevră de război”, atunci când a lucrat la TRADOC – US Army Training and Doctrine Command, cel de „nivel operaţional de război”, concept care a început să fie utilizat de doctrina militară americană, şi pe cel de „forţă de desfăşurare rapidă”, atunci când a lucrat pentru asistentul secretarului de stat pentru afaceri de securitate internaţionale.

”Profesorul și strategul Edward N. Luttwak a dat curs invitației noastre, urmând ca în cursul săptămânii viitoare să se afle în Timișoara, la UVT, într-un turneu care va consolida, cu siguranță, școala timișoreană de științe politice și ale securității, când va avea loc și lansarea volumului recent tipărit, „Strategia: logica războiului și a păcii”, anunță UVT.

Vizita reputatului strateg este încă o confirmare a preocupărilor și eforturilor de maturizare a programelor de studii și de cercetare aparținând spațiului intelectual al culturii de securitate, realizate în UVT prin programele de studii de masterat Studii de Securitate Globală, dar și prin cel de Securitate Cibernetică, înființate în ultimii ani.

Suntem convinși că reputația internațională a profesorului Edward N. Luttwak va însemna o bornă aparte în viața școlii timișorene de științe ale relațiilor internaționale și ale securității, domnia sa urmând să joace un rol inspirativ pentru generațiile de studenți și cercetători, de maestru fondator al unei noi etape de dezvoltare a acestui domeniu de studiu la UVT.

