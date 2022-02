Roxana Iliescu a încercat să îl aducă pe Fritz în ”lumea reală a pieței de gaz” încă din luna august, pe când primarul nu voia să audă de stoc de cărbune

Marți, 9 februarie, consilierii locali au aprobat un nou preț al gigacaloriei pentru abonații Colterm, decizie care ar urma să repare greșeala făcută la finalul lui decembrie. Atunci, „specialiștii” calculaseră prețul cu TVA de 19% pentru toți utilizatorii. Cu câteva săptămâni înainte de aprobarea HCL-ului respectiv, însă, guvernul stabilise că utilizatorii casnici, spitalele, școlile și alte instituții publice au TVA de numai 5% pentru energia termică. Norocul face ca facturile pe luna ianuarie, primele afectată de dublarea tarifului, să nu fi fost încă emise.

Totuși, au existat și anumite contre între conducerea primăriei și opoziția din Consiliul Local. Una dintre acestea s-a purtat între Roxana Iliescu, PRO România, și Dominic Fritz. Prima a pus câteva întrebări legate de prețul plătit de Colterm și de cererea adresată de primărie guvernului, de ajutorare cu 130 de milioane de lei. Primarul Dominic Fritz i-a răspuns ironic „Doamna consilier, bine ați venit în lumea reală a pieței de gaz”.

Miercuri, prin intermediul rețelelor de socializare, Roxana Iliescu dă replică, amintind că ea a fost cea care a ceruse în august o adunare generală a acționarilor Colterm. Atunci, ceilalți consilieri locali nu semnaseră convocarea. Pe ordinea de zi propusă de aceasta era un punct legat de pregătirile pentru iarnă, inclusiv stocul de cărbune.

„Las și eu mai jos un print screen după un mesaj pentru primarul Fritz, pe care i-l transmiteam prin 24 august 2021, în contextul în care primarul anunța triumfalist că vom face ce nu s-a făcut în anii trecuți, că ne pregătim pentru această iarnă să nu mai ardem cărbune și Colterm va funcționa preponderent pe gaz! «Și încă ceva, să-l mai anunțe cineva pe primar că prețul gazelor naturale a atins maximul istoric din ultima sută de ani!» – postare fb din 24 august 2021”, transmite Roxana Iliescu.

În aproximativ aceeași perioadă, primarul era încă categoric în dorința de a arde cât mai puțin cărbune în această iarnă. De abia în octombrie, când au apărut primele probleme cu facturile la gaz și întreruperea contractului cu E.On, conducerea Colterm numită de administrația Fritz începuse cu adevărat să caute furnizori de cărbune.

„Ce s-a vrut o ironie la adresa mea, a eșuat într-o remarcă absolut ridicolă! Nu eu am fost cea care a ținut-o una și bună cu arderea gazului până în plină iarnă, octombrie anul trecut, ignorând total creșterea prețului la gaz, nu am fost eu cea care a refuzat constituirea stocului de cărbune, domnule primar, ci dumneavoastră! PS mai las și Convocarea AGA Colterm pentru 24 august 2021, pe care am depus-o la Primărie în 16 august 2021, ignorată total de useriști. Citiți punctul 4 de pe ordinea de zi”, încheie consiliera locală PRO România.

